Don Martin: Le tampon passeport pour la saison idiote

Cela fait maintenant 24 heures qu’il est là-bas, donc la grande controverse sur l’éradication des passeports et l’histoire du Canada est sur le point d’expirer dans le cycle des nouvelles canadiennes.

Encadrer quelques nouvelles illustrations sur des pages cachées à l’intérieur d’un passeport comme preuve d’un complot libéral visant à purger les archives historiques canadiennes semble être une exagération sévère.

Oeuvre de qualité crayon? Vous pariez. Le produit final d’une vaste consultation publique? Douteux. Les retombées prévisibles qu’une paire de ministres généralement brillants n’ont pas repérés à l’avance ? Inexplicable.

Le chef conservateur Pierre Poilievre n’a eu qu’une seule confrontation à la période des questions avec le premier ministre Justin Trudeau cette semaine. Et il en a profité pour accuser les libéraux d’effacer la mémoire de 3 500 soldats canadiens morts sur la crête de Vimy tout en donnant un petit doigt à la mémoire de Terry Fox.

De toute évidence, étant donné le peu de Canadiens qui ont remarqué les images de passeport existantes jusqu’à hier, il est préférable de se concentrer sur des dizaines de préoccupations fédérales beaucoup plus graves.

UN CERTAIN NOMBRE DE SOUS-PLOTS POLITIQUES

Mais cette farce a révélé un certain nombre de sous-intrigues politiques, y compris la compétence la plus douteuse du gouvernement Trudeau – sa capacité à transformer les points positifs en points négatifs.

Annoncer un passeport mieux protégé avec des renouvellements en ligne plus faciles pour le voir devenir de la chair à canon de l’opposition en tant que nettoyage culturel au niveau de Mao n’est pas une mince affaire. Encore plus perspicace regardait les ministres supérieurs à la moyenne Sean Fraser et Karina Gould tâtonner pour essayer de dévoiler le nouveau design tout en accusant les journalistes de «créer une histoire».

Mais transformer une bonne nouvelle en mauvaise nouvelle devient une habitude pour les libéraux.

Par exemple, il a fallu une semaine pour traîner les pieds et dire à Pékin qu’ils s’attendaient à des représailles avant d’expulser un diplomate chinois pour des menaces contre la famille d’un député. Le gouvernement a été immédiatement giflé avec les représailles prévues.

La baisse du nombre de sondages suggère que le public n’est pas du tout impressionné par les libéraux au ralenti, ceci après une très mauvaise semaine lorsque la controverse de Michael Chong est devenue un exemple classique à éviter d’un premier ministre battu par des intrigues changeantes.

Il y a d’autres encadrés intéressants qui émergent du « scandale » des passeports.

Pour commencer, c’est le coup d’envoi de la saison idiote à la Chambre des communes.

Cela se produit chaque mois de mai, alors que les journées chaudes s’allongent et que les heures de séance sont prolongées jusque tard dans la nuit pour faire passer les priorités législatives du gouvernement sur les députés de l’opposition privés de sommeil.

Écœuré à l’idée d’être coincé avec 338 collègues députés pour la poussée finale vers les vacances d’été, la rhétorique s’intensifie alors que la camaraderie s’effondre et que la guerre politique éclate avec peu ou pas de provocation.

Dans les jours à venir, ce rite du printemps parlementaire se transformera en l’inévitable prédiction d’un remaniement ministériel et en un jeu de devinette quant à la prorogation du Parlement pour organiser un discours du Trône en octobre, qui sera invariablement considéré comme le coup d’envoi pour la campagne électorale.

AVANT-PREMIÈRE ÉLECTORALE DES LIGNES DE CAMPAGNE DE TRUDEAU

Le kerfuffle du passeport a également fourni un aperçu électoral des lignes de campagne de Trudeau alors qu’il accusait furieusement Poilievre d’être un anti-avortement, misogyne et anti-avortement qui rampe dans «les coins sombres d’Internet» pour produire ses flux de médias sociaux.

Maintenant, arrêtons-nous pour noter que toute personne regardant l’hôtel de ville de Donald Trump mercredi soir verrait immédiatement Poilievre comme un têtard junior qui a à peine appris à nager dans l’étang visqueux de la politique. Vous n’appréciez jamais vraiment nos politiciens canadiens plus qu’après avoir vu cet ancien président s’engager dans une tirade grossière, délirante, à pleine gorge et menteuse pendant une heure époustouflante de télévision à ne pas détourner le regard.

Mais je m’égare.

Les tirs pour la plupart faux de Trudeau sur le personnage de Poilievre semblent encore plus désespérés lorsqu’il se tourne vers l’attaque du bilan d’un gouvernement conservateur qui n’a pas été au pouvoir depuis trois élections et qui est maintenant dirigé par son troisième chef depuis qu’il est devenu premier ministre.

Malheureusement, la fureur des passeports préfigure une campagne destructrice d’âmes, de cheveux en feu, de trucs sales et d’assassinat de personnages où les perceptions seront la réalité et la vérité hautement négociable.

Alors, soupir, que la saison idiote commence.

Et, soit dit en passant, ce remaniement ministériel majeur aura lieu à la fin juin et Trudeau prorogera le Parlement à la mi-septembre pour organiser des élections au printemps 2024. Tu l’as lu en premier ici.

C’est la ligne du bas…