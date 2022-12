Don Martin: la ville de Floride s’élève à nouveau alors que les snowbirds arrivent

PLAGE DE FORT MYERS –

Cela a commencé il y a à peine 10 jours lorsque les habitants ont placé quelques poinsettias au pied de la jetée emportée par les eaux où l’ouragan Ian avait détruit le palmier des fêtes.

En une semaine, cet acte symbolique s’est transformé en neuf niveaux de plantes en pot données entourant un palmier rapidement replanté avec des dizaines d’autres entourant le site. Il est maintenant officieusement connu des habitants sous le nom d’arbre de l’espoir.

L’espoir manquait il y a à peine dix semaines sur cette langue de sable de 10 kilomètres au bout de la route migratoire de dizaines de milliers de snowbirds canadiens.

L’île a été nettoyée de nombreuses maisons, caravanes, magasins et restaurants plus anciens par des vents de 240 km/h alors que l’ouragan Ian a fait 146 morts en Floride, l’ouragan le plus meurtrier à avoir frappé les États-Unis en 87 ans.

SIGNES QUE LES CHOSES PEUVENT RETOURNER À LA NORMALE

Mais s’il est impossible de négliger la dévastation à couper le souffle qui borde encore les routes et déborde d’un dépotoir géant au sud de l’île, on ne peut nier la vitesse phénoménale de la démolition et de la remise en état au milieu des signes que les choses pourraient revenir à la normale beaucoup plus rapidement que prévu.

De vastes étendues de développement en bord de mer ressemblent maintenant à une plage plus large. Il y a peu de preuves que des entreprises y prospéraient avant l’ouragan. Même les fondations ont disparu.

Remarquez, il y a toujours la vue pivotante de la tête des bateaux largués le long des routes principales ou coincés profondément dans les mangroves, d’énormes chalutiers à crevettes entassés comme des dents impactées et la pittoresque jetée de 200 mètres de la plage réduite à un squelette défini par du béton incliné par la tempête piliers.

Au Bonita Bills, le bar que le président américain Joe Biden a utilisé pour sa séance photo en tournée après que l’ouragan a ravagé la région, des bateaux renversés serrent le bar ouvert.

Un croiseur de 13 mètres marque une extrémité tandis qu’un bateau plus grand est enfoncé profondément dans le patio et il y a la vue surréaliste du personnel se bousculant entre les deux pour préparer l’endroit à rouvrir à une date future pas trop éloignée. (Des bénévoles de l’Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA) étaient au bar le week-end dernier pour aider les résidents à déposer des demandes d’assistance en dernier recours. Les Canadiens utilisant la Floride comme résidence secondaire n’ont pas besoin de postuler, me disent-ils.)

LE MIRACLE SILENCIEUX DE LA RÉACTIVITÉ EN CAS D’URGENCE

Pour une Amérique souvent dépeinte comme une coquille décolorée de son ancien moi, ce qui se passe ici semble être un miracle tranquille de réactivité aux situations d’urgence et d’énergie pour reconstruire en mieux.

Et pour les plus d’un demi-million de Canadiens qui possèdent une propriété dans l’État, cela semble confirmer leur choix pour une résidence d’escapade hivernale.

Pat et Sandie Barlow sont des résidents d’Ottawa avec un condo au troisième étage de Fort Myers Beach surplombant un bar tiki, un de mes repaires préférés qui n’existe maintenant que sous la forme d’un tas de bois, de métal et de verre sur le trottoir.

Bien que leur unité n’ait subi aucun dommage grave, je leur ai demandé si l’ouragan avait changé d’avis au sujet de la possession d’un condo juste à un croisement de route d’une autre onde de tempête potentiellement mortelle.

“Nous connaissions les risques de nous installer sur une île-barrière”, a déclaré Sandie avec un haussement d’épaules. « Mais nous n’avons pas l’intention d’aller ailleurs. Nous aimons trop le style de vie de la Floride.

Cammie Lynch, résidente de longue date, a toujours du mal à regarder derrière elle les grues et les bulldozers qui détruisent les restaurants qu’elle fréquentait.

“Il y a tellement de dévastation, mais nous avons bon espoir car il y a eu tellement de progrès”, m’a-t-elle dit. “Pour voir ce qu’ils ont accompli, les gens pensent que ce qui allait prendre cinq ans pour reconstruire pourrait en prendre un.”

Même le sable de la plage est déjà filtré pour éliminer les éclats de verre et autres objets pointus qui menacent les pieds nus des touristes qui s’y promènent pendant les vacances, a-t-elle déclaré.

En effet, les progrès se produisent si rapidement qu’une visite d’une semaine, c’est voir un changement radical la suivante.

Un travailleur martelant des cloisons sèches à l’intérieur d’un magasin de vêtements de plage a prédit que le magasin serait prêt à rouvrir bien avant qu’il y ait suffisamment de trafic touristique pour le soutenir.

LES MAISONS ENDOMMAGÉES SE VENDRONT POUR DES MILLIONS

Pendant ce temps, des maisons endommagées ou détruites se vendraient, même celles qui ne sont plus que des terrains vacants remplis de sable, pour des millions de dollars malgré ce qui sera presque certainement une augmentation prohibitive des primes d’assurance et des frais de copropriété.

Les restaurants rouvrent, la musique live revient dans le centre commercial piéton bombardé d’eau où les groupes de bars se produisaient et partout les sons de la démolition et de la reconstruction rapide donnent à l’optimisme un coup de pouce.

«Nous avons surmonté la tempête sur l’île et vu l’ampleur de la dévastation, de la mort et de la perte d’entreprises. . . à l’époque, nous nous demandions si nous pourrions jamais revenir », m’a dit jeudi le maire Dan Allers. “Je n’aurais jamais pu croire que tant de progrès étaient possibles il y a seulement un mois.”

Son message aux Canadiens : « Nous n’allons pas avoir une saison maintenant, mais nous visons l’année prochaine pour être aussi proche que possible de la normale. Restez à l’écoute, restez en contact et sachez qu’il y a plus d’espoir chaque jour.

Dans un État défini dans de nombreux esprits canadiens comme une scène politique pour la guerre incivile imminente entre l’ancien président Donald Trump et son rival potentiel Ron DeSantis, le mérite est dû alors que l’énergie et l’ingéniosité américaines se précipitent pour rendre une escapade canadienne à Fort Myers Beach géniale (amusante) encore.

C’est la ligne du bas…