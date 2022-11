Don Martin: Gardez l’adresse du 24 Sussex Dr., abandonnez la maison

Ils peuvent figurer parmi les organes décisionnels les plus secrets, les plus guindés et les plus lents d’Ottawa, mais personne n’a jamais considéré la Commission de la capitale nationale comme un génie maléfique.

Cela a changé jeudi lorsque leur stratégie secrète pour détruire au bulldozer la résidence du premier ministre au 24 Sussex Dr. est devenue claire.

En déclarant même la cuisine un risque d’incendie et un risque pour la santé pour un service continu, la cuisine même où le premier ministre Justin Trudeau, sa famille et ses visiteurs ont été servis à distance pendant sept ans, la CCN a officiellement mis le domaine sous cocon et a cloué une démolition non officielle ordre sur les portes.

Ce n’est pas une évolution lamentable.

Ayant été à l’intérieur de l’endroit pour un certain nombre de fonctions médiatiques, je peux dire qu’il n’y a pas une pièce au rez-de-chaussée qui susciterait un halètement même du visiteur le plus facilement impressionné.

Cela pue le design intérieur moche de 150 ans qui est maintenant entretenu par la panne complète des systèmes de chauffage, de refroidissement et de ventilation.

L’ordre de fermeture complète de cette semaine semble être l’aboutissement d’un effort de constitution de dossier de sept ans pour s’assurer que même les romantiques historiques, qui imaginent vivement la résidence du Premier ministre comme une sorte de sanctuaire à tout prix, voient la préservation effort comme futile.

Le programme NCC a été éclos pour la première fois en 2015 lorsqu’ils ont finalement trouvé un Premier ministre qui refuserait d’emménager.

Justin Trudeau, qui pouvait revendiquer une connaissance interne de la maison comme sa crèche de retour de l’hôpital, l’a déclarée impropre à l’habitation sûre de sa famille et a traversé la route jusqu’au “Rideau Cottage” sur le vaste domaine du gouverneur général terrains.

Ensuite, la commission a publié un rapport détaillant en détail douloureux comment le 24 Sussex est le gouffre financier de l’enfer et un désastre architectural.

Il n’y avait pas de toilettes accessibles pour les visiteurs, la cuisine était inadéquate pour les fonctions officielles et la «salle à manger est à la fois trop grande pour une famille et trop petite pour des dîners d’État ou officiels».

En plus des défauts de conception de base, il y avait des risques d’incendie partout, des pannes de plomberie chroniques et le manque de climatisation, sans parler de l’amiante, du plomb et de la moisissure dans tout l’intérieur.

Puis vint le prix exorbitant. Rien que l’essentiel coûterait 36 ​​millions de dollars, sans compter un nouveau pool house, une sécurité mise à jour et des mesures pour répondre aux exigences du code du bâtiment moderne, ce qui, compte tenu de l’inflation traditionnelle des contrats gouvernementaux, signifie probablement une reconstruction de 100 millions de dollars.

Ainsi, après avoir investi 5,4 millions de dollars dans l’entretien de base au cours des douze dernières années, la CCN a lancé la partie géniale de son plan : ne rien faire.

Après sept ans d’occupation par le personnel squelettique, le manoir complètement vide attendra maintenant jusqu’au printemps lorsque les équipes emménageront pour retirer les “systèmes et infrastructures obsolètes”, y compris l’amiante, le chauffage et les systèmes électriques. Cela ressemble beaucoup plus à une pré-démolition qu’à un début tardif de réhabilitation.

Et donc, donnez à la CCN le mérite de faire ce qu’elle fait le mieux.

Ils ont laissé Father Time faire son sale boulot dans le manoir de plus en plus délabré et il est maintenant temps de déclarer la mission accomplie.

Il ne manque plus que quelques sondages d’opinion pour montrer que le public a perdu tout intérêt à sauver l’irrécupérable et qu’une flotte de bulldozers peut se déclencher et régler le problème en quelques semaines.

Bien sûr, la démolition s’accompagnerait du casse-tête politique de la construction d’un remplacement.

Il pourrait s’agir d’une question relativement simple d’expulser le haut-commissaire britannique du domaine proche d’Earnscliffe. Au moins, ce manoir a une importance historique canadienne en tant que résidence de Sir John A. Macdonald et lieu de sa mort.

Mais si les subtilités diplomatiques empêchent un tel déménagement, il est sûrement temps de construire une grande, sinon grandiose, résidence avec un espace pour les fonctions officielles qui durera environ cinq décennies.

Il ne doit évidemment pas correspondre aux normes immobilières des autres dirigeants du G7, comme la résidence du chancelier allemand de 694 000 pieds carrés, la Maison Blanche ou la résidence présidentielle italienne dans l’un des plus grands palais du monde.

Mais peu importe ce que vous pensez de Trudeau et de ses goûts en matière d’hôtellerie lors de voyages à l’étranger, les premiers ministres canadiens ne devraient pas être hébergés en tant que locataires dans un «chalet» officiellement utilisé par le principal assistant du vice-royal.

Alors gardez l’adresse du 24, promenade Sussex, abandonnez la maison et soyez reconnaissant. Tout ce qui se dresse à nouveau sur ce lot avec vue sur la rivière sera considérablement moins cher et sans aucun doute meilleur que de réparer l’épave résidentielle qui s’y trouve actuellement.

C’est la ligne du bas.