Don Martin: Danielle Smith interprète mal la salle Alberta

Il y a huit ans, Danielle Smith a mis fin à sa première aventure politique en sautant dans un incendie de benne à ordures. Ayant raté une tentative de fusion entre deux partis conservateurs albertains, elle a été bloquée comme indigne d’être réélue par ses nouveaux maîtres politiques.

Il y a à peine trois ans, Jason Kenney a couronné une brillante carrière en tant que haut ministre du Cabinet fédéral pour lancer le Parti conservateur uni et commencer ce qui semblait être une longue carrière en tant que premier ministre de l’Alberta.

Le même jour cette semaine, plus précisément mardi, l’histoire de Jason et Danielle a pris des tournures incroyablement divergentes alors que Kenney a cessé d’être député dans le parti qu’il avait créé tandis que le successeur Smith a publié une déclaration d’indépendance de l’Alberta en tant que premier élément législatif du nouveau premier ministre. Entreprise.

Vous ne pouvez vraiment pas inventer ce genre de choses et mon ADN albertain persistant de deux décennies de vie là-bas est gravement déconcerté par les événements. Les sondages suggèrent que plus de la moitié des Albertains ressentent la même chose.

Smith est passée directement de l’autel politique à un divorce avec le bon sens – et ses bouffonneries originales suggèrent qu’elle pourrait bientôt revendiquer le titre de la plus brève première ministre de l’Alberta.

Non seulement cette jeune première ministre lance des chèques d’achat de votes à tous les Albertains, quels que soient leurs besoins financiers, mais elle téléphone aux entreprises et aux agences ayant des mandats de vaccination en place pour demander qu’ils soient abandonnés s’ils veulent rester dans ses bons livres.

Et maintenant vient le coup de pied – une loi sur la souveraineté qui habilitera le gouvernement à modifier les lois par un simple décret du Cabinet, obligera les villes, la police et d’autres agences à ignorer les lois fédérales offensantes et à annuler les actions fédérales qui auraient nui aux meilleurs intérêts de l’Alberta.

Pour aggraver la confusion, Smith insiste sur le fait que son gouvernement ne peut jamais libérer ses nouveaux pouvoirs d’une part tout en ordonnant à ses ministres de chercher et de trouver des moyens de les déployer d’autre part.

Mais, mais, mais, diront ses défenseurs, l’article 2 global du projet de loi interdit spécifiquement au gouvernement de l’Alberta d’agir contre la Constitution ou d’ordonner à quiconque d’enfreindre une loi fédérale ou un droit issu d’un traité autochtone.

Cela pourrait être réconfortant, sauf que la loi donne à son gouvernement le pouvoir de décider ce qui est inconstitutionnel ou une invasion de la compétence de l’Alberta avant d’agir contre elle.

‘JUDGE, JURY ET FLIC D’EXÉCUTION’

En d’autres termes, un ministre du Cabinet albertain deviendrait juge, jury et agent de l’application pour décider quelles lois ignorer si, à son avis, c’est « préjudiciable » à l’Alberta, quoi que cela signifie.

Et en intégrant une protection contre le contrôle judiciaire, le gouvernement signale qu’il sait que la loi ne survivrait pas à une contestation devant la Cour constitutionnelle, ce qui signifie qu’elle devrait rapidement se voir refuser la sanction royale par le lieutenant-gouverneur de la province.

La seule consolation est de savoir comment ce projet de loi plus sévère que prévu passera à peine la législature contrôlée par la majorité de Smith avant que l’UCP perde probablement les élections de mai et que la chef du NPD Rachel Notley décharge la loi.

Écoutez, je comprends l’angoisse de l’Alberta, d’autant plus que le pétrole est le moteur de l’économie canadienne et remplit les coffres fédéraux de dollars exceptionnels gaspillés pour des causes favorites dans d’autres provinces.

Les Albertains veulent avoir leurs propres pouvoirs après avoir vu le Québec agir de manière anticanadienne en déclarant essentiellement leur province unilingue française dans un pays bilingue, en interdisant les tenues religieuses dans les emplois du secteur public et en protégeant ses frontières contre une immigration inacceptable, principalement composée de réfugiés.

Mais suggérer que l’Alberta devrait simplement refuser de réduire les émissions de carbone, d’interdire certains types d’armes semi-automatiques ou de protéger l’environnement simplement parce qu’un ministre estime que ce n’est pas albertain n’est pas une équivalence de pouvoir politique. Les actions qui ont un impact sur tout le pays méritent une imposition nationale.

Maintenant, tous ceux qui ont vécu le Programme énergétique national du début des années 1980 (comptez-moi parmi eux) avaient de bonnes raisons de détester les intrusions fédérales dans le secteur énergétique de l’Alberta.

Cette décision du premier ministre Trudeau The First a transformé l’économie galopante en immeubles de bureaux transparents et en une épidémie dévastatrice de saisies immobilières.

Mais les griefs perçus aujourd’hui sont plus des irritants que des obstacles à la prospérité de l’Alberta.

Bien que le premier ministre Justin Trudeau puisse croire que le champ pétrolier de l’Alberta est sur le point de tomber dans l’oubli au cours de ce siècle, ce qui pourrait être correct économiquement sinon politiquement, la colère suscitée par les restrictions de capacité des pipelines n’est pas de sa faute.

Keystone a été tué par le président américain, la capacité du pipeline vers les eaux de marée de l’Atlantique est bloquée à Québec, la canalisation 5 est menacée par le gouverneur du Michigan et lorsque l’expansion du pipeline Trans Mountain était en danger, Trudeau l’a achetée et la construit.

Sur des problèmes de santé prétendument «préjudiciables», les Albertains n’ont jamais été confrontés à une exigence fédérale de masque ou à un mandat de vaccin à moins qu’ils ne veuillent quitter le pays.

Et lancer des plans pour remplacer le Régime de pensions du Canada et la GRC simplement parce qu’ils portent le filigrane d’Ottawa relève davantage du bricolage cosmétique que de la flexion musculaire constitutionnelle.

La loi sur la souveraineté de Smith ne reflète pas le sentiment séparatiste inconditionnel croissant en Alberta. La grande majorité des Albertains considèrent simplement Ottawa comme une planète extraterrestre de gauche qu’il vaut mieux voir à une distance considérable.

Smith interprète mal la salle de l’Alberta – et probablement une grande partie de son caucus et de son cabinet – avec son protectionnisme juridictionnel excessif et sans doute antidémocratique.

Dans l’histoire de Jason et Danielle, le règne difficile de la pandémie de Kenney semblera compétent en revanche, tandis que le bref passage de Smith en tant que premier ministre entrera dans les livres d’histoire comme principalement cockamamie.

C’est la ligne du bas.