Don Luce, militant qui a aidé à mettre fin à la guerre du Vietnam, décède à 88 ans

Lorsque les étudiants ont commencé à manquer le cours de Don Luce au Collège d’agriculture de Saigon dans les années 1960, il a appris à s’attendre au pire. Certains ne reviendraient jamais. D’autres sont revenus avec des histoires de torture par les autorités sud-vietnamiennes à la recherche de sympathies communistes présumées ou de critiques de la guerre menée par les États-Unis contre le Nord-Vietnam. Les élèves étaient couverts d’ecchymoses, de marques et de brûlures de cigarette.

« Un type s’est fait couper trois doigts. Des choses comme ça », se souvient M. Luce, qui est venu au Vietnam à la fin des années 1950 avec un groupe de volontaires basé aux États-Unis.

Ce qu’il a vu parmi ses étudiants a commencé son évolution d’un spectateur de la guerre du Vietnam à un activiste influent qui a aidé à stimuler le mouvement anti-guerre chez lui avec des témoignages oculaires et une aide aux journalistes et aux chercheurs – notamment en 1970 en montrant aux membres d’une équipe du Congrès le conditions horribles à l’intérieur d’une prison dirigée par l’allié américain du Sud-Vietnam.

M. Luce avait une carte dessinée à la main, basée sur des informations d’anciens détenus, indiquant le chemin vers une section cachée où étaient détenus des centaines de détenus politiques.

Des photos des «cages à tigres» sur l’île de Con Son ont été prises par un jeune assistant du Congrès, Tom Harkin (D), qui servira plus tard pendant quatre décennies en tant que représentant américain et sénateur de l’Iowa. Les images sont apparues dans le magazine Life en juillet 1970, montrant des prisonniers émaciés entassés dans des enclos où ils ne pouvaient pas se tenir debout ou trouver un soulagement à la chaleur étouffante.

“Je me souviens clairement de la terrible puanteur de la diarrhée et des plaies ouvertes où les chaînes coupaient les chevilles des prisonniers”, a écrit M. Luce, décédé le 17 novembre dans un hôpital de Niagara Falls, NY, à 88 ans. “‘Donnez-moi de l’eau’ (‘Donnez-moi de l’eau’), ils ont supplié.

Le dernier ambassadeur américain au Sud-Vietnam, Graham Martin, a déclaré que les “activités à multiples facettes” de M. Luce étaient une force majeure pour retourner le public et le Congrès contre la guerre.

William Hammond, historien militaire de la guerre du Vietnam, décède à 79 ans

M. Luce a été expulsé par le Sud-Vietnam en 1971, mais pas avant une autre salve de l’intérieur du pays. Une lettre ouverte de M. Luce de Saigon (maintenant connue sous le nom de Ho Chi Minh-Ville) a paru dans des journaux à travers les États-Unis, décrivant le sort d’un étudiant de 18 ans arrêté par des agents sud-vietnamiens, soupçonné d’aider le Nord. En prison, les jambes de l’étudiant étaient engourdies d’être constamment enchaînées et il mourait de tuberculose, a écrit M. Luce.

“J’écris cette lettre pour dire que vous et moi sommes responsables de cet homme”, a écrit M. Luce. “Nos impôts paient une force de police toujours croissante pour intensifier sa répression.”

Des mois plus tard, après son retour aux États-Unis, M. Luce a aidé à fonder le Indochina Mobile Education Project, qui a parcouru le pays en minibus pour dénoncer la guerre et l’alliance américaine avec le Sud-Vietnam. M. Luce, toujours à la voix douce, expliquait calmement et méthodiquement les faux pas et les atrocités de la guerre. Lors d’un événement au Michigan, un vétéran du Vietnam a crié : “Vous lui dites exactement comment c’est.”

Lors d’une audience au Sénat en 1976 – un an après la chute de Saigon aux mains des forces nord-vietnamiennes – l’ancien ambassadeur américain Martin a déclaré que M. Luce faisait partie de “l’une des meilleures campagnes de propagande et de pression que le monde ait jamais vues”.

Même avant les divulgations de l’affaire du tigre, M. Luce s’était imposé comme une voix éminente de l’opposition à la guerre. En 1967, M. Luce a démissionné d’International Voluntary Services, un groupe d’aide fondé par l’église qui recevait également des fonds du gouvernement américain.

“Nous avons de plus en plus de mal à poursuivre tranquillement notre objectif principal : aider le peuple vietnamien”, indique une lettre ouverte au président Lyndon B. Johnson, signée par près de 50 personnes dont M. Luce. “La guerre telle qu’elle est actuellement menée est vouée à l’échec.”

L’administration Johnson a vu la lettre comme un coup de poing. Voici des Américains jeunes et idéalistes du Sud-Vietnam qui se retournent contre la guerre.

M. Luce et un ancien collègue des Services volontaires internationaux, John Sommer, ont suivi la lettre avec un livre de 1969, «Viet Nam: The Unheard Voices». Ils ont soutenu que les tactiques américaines, telles que la destruction de villages et de terres agricoles, et un manque de connaissance de la culture vietnamienne ont contribué à gonfler les rangs de la guérilla anti-américaine.

“Nous essayions de trouver un moyen de donner aux Vietnamiens une voix dans le débat”, a déclaré M. Luce.

Lors de certaines apparitions publiques dans les années 1970, M. Luce a transporté des objets fabriqués à partir des détritus de la guerre : des paniers tissés à partir de fil de radio et des peignes fabriqués à partir de métal provenant d’avions abattus.

“Il y a un dicton populaire vietnamien”, disait-il au public, “que vous pouvez faire les plus belles choses avec les armes de guerre.”

Donald Sanders Luce est né le 20 septembre 1934 à East Calais, dans le Vermont, où son père dirigeait une ferme laitière de 200 acres et sa mère était enseignante. Il a obtenu un diplôme en gestion agricole de l’Université du Vermont en 1956 et une maîtrise de l’Université Cornell en 1958.

Il rejoint ensuite les Services Volontaires Internationaux, qui deviendront l’un des modèles du Corps de la Paix. Aucune importante troupe de combat américaine n’était encore dans la région, mais le décor était planté pour le conflit. Les divisions alimentées par la guerre froide ne s’étaient accentuées qu’après le retrait des forces assiégées dirigées par la France en 1954.

M. Luce a commencé à apprendre la langue en jouant à un jeu de dés avec un adolescent dans les Central Highlands.

En 1961, M. Luce a été nommé directeur national de l’agence alors qu’elle se développait dans l’enseignement et le développement communautaire. Au milieu des années 1960 – avec l’implication militaire américaine en forte augmentation – les volontaires de l’agence étaient de plus en plus menacés par les guérillas ou se faisaient prendre entre deux feux.

Après avoir démissionné de l’agence, M. Luce a brièvement travaillé comme chercheur associé à Cornell puis, en 1968, est retourné au Sud-Vietnam avec des lettres de presse du Conseil œcuménique des Églises. Il a principalement assumé des rôles de guide ou d’interprète pour des journalistes couvrant la guerre, notamment Morley Safer de CBS et Carl Robinson de l’Associated Press.

Opinion : Une seule photo peut changer le monde. Je le sais, parce que j’en ai pris un.

Après l’histoire de la cage du tigre – qui a forcé le Sud-Vietnam à fermer le site – M. Luce a été informé par des responsables sud-vietnamiens que sa carte de presse serait révoquée. Au début de 1971, M. Luce a dit qu’il était constamment suivi. Une fois, après que son appartement ait été saccagé, il a trouvé sous ses draps un serpent krait mortel connu localement sous le nom de “deux étapes” parce que son venin était largement censé vous tuer avant que vous ne puissiez faire plus de deux enjambées. Il quitte le pays le 5 mai 1971.

Dans les années 1980, M. Luce a reconstruit un nouveau réseau au Vietnam avec des programmes de lutte contre le VIH et le SIDA. Il est également resté une source pour les journalistes, accompagnant une équipe de télévision au Cambodge en 1979 pour interviewer le chef génocidaire des Khmers rouges, Pol Pot, lors d’un dîner au poulet dans une cachette de la jungle, selon une biographie en ligne.

Plus tard, M. Luce a enseigné la sociologie au Niagara County Community College à Sanborn, NY, et a été directeur des relations publiques pour Community Missions of Niagara Frontier, qui gère des services sociaux, notamment un refuge pour sans-abri et une soupe populaire.

Le mari de M. Luce, Mark Bonacci, a confirmé son décès. La cause était une crise cardiaque.