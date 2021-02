Don Letts, Mad Professor Team With Times sur Carnival Story

Times Insider explique qui nous sommes et ce que nous faisons, et donne un aperçu des coulisses de la façon dont notre journalisme s’articule. Le monde pourrait certainement utiliser une fête. Malheureusement, en raison de la pandémie de coronavirus, des villes du monde entier ont annulé ou réduit ce qui est chaque année leur plus grande fête, le carnaval. Ces célébrations, pour la plupart avant le Carême, remontent à des centaines d’années dans les îles des Caraïbes, et la tradition s’est poursuivie avec la diaspora caribéenne dans des villes comme New York (le West Indian Day Parade), Toronto (Caribana) et Londres ( Carnaval de Notting Hill). Dans la fraîcheur de février, les lecteurs du New York Times peuvent avoir une idée de la richesse sensorielle de ces éruptions avec Carnival in Winter, un ensemble spécial en ligne d’expériences multimédias sur les festivals produit par le département Narrative Projects.

Le carnaval est synonyme d’histoire, de communauté, de costumes, de nourriture et de musique. Pour plonger les lecteurs dans l’expérience sonore, Narrative Projects s’est associé au département graphique et au département R. & D. pour créer un effet spécial sur Instagram qui vous met dans une chanson classique du carnaval. L’effet, via la fonction Instagram Spark qui peut être téléchargée sur les téléphones, utilise la réalité augmentée, qui pose une image ou une animation générée par ordinateur sur la vue d’un utilisateur sur le monde réel. (Cliquez sur ici depuis votre téléphone.) Dans ce cas, vous pouvez entendre un hymne du carnaval divisé en quatre pistes musicales – et vous pouvez «voir» les pistes à travers des animations 3D inspirées du carnaval et manipuler la musique en vous déplaçant dans votre espace physique. L’effet transforme votre téléphone – et votre salon – dans une table de mixage virtuelle. Choisir une seule chanson pour représenter la musique de Carnival – qui incorpore la soca, le calypso, le reggae, le dub, la house et plus – est une tâche presque impossible. Donc, en tant que rédacteur en chef du projet, j’ai contacté un expert.

Don Letts, cinéaste, diffuseur et entremetteur musical de 65 ans, est une icône de la scène musicale britannique. Dans les années 1970, en tant que DJ au Roxy de Londres, il a initié la clientèle punk du club au reggae, le son montant de la Jamaïque, la patrie de ses parents. Entre son amitié avec Bob Marley et ses liens étroits avec la scène punk naissante (il a ensuite formé le groupe Big Audio Dynamite avec Mick Jones of the Clash), Letts a gagné le surnom de «The Rebel Dread» pour contourner les conventions et orchestrer des collisions culturelles qui ont changé le cours de la musique populaire.