Don Lemon rompt le silence deux mois après le licenciement de CNN

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

Ancienne présentatrice de CNN Don Citron a rompu son silence deux mois après son éviction de CNN et a insisté sur le fait qu’il n’était pas pressé de reprendre les ondes.

Le journaliste a tweeté en avril qu’il avait été licencié par le réseau d’information après 17 ans d’antenne, admettant qu’il était « stupéfait » par la décision.

Le samedi, Citron a déclaré à ABC24 Memphis dans une interview que son licenciement est survenu en raison de son engagement envers la «vérité».

« J’ai la responsabilité non seulement en tant que journaliste mais en tant qu’Américain de dire la vérité et de respecter les promesses de la Constitution », a déclaré Lemon.

« Parce que la Constitution dit une union plus parfaite, pas une union parfaite. Je ne suis pas une personne parfaite. Personne n’est. »

Et il a ajouté : « Je ne crois pas à la plate-forme des menteurs et des fanatiques, des insurgés et des négationnistes électoraux et en les mettant sur le même pied que les gens qui disent la vérité ; des gens qui se battent pour ce qui est juste, des gens qui respectent la constitution.

« Je pense que ce serait un manquement au devoir journalistique de faire ce genre de choses. C’est ce qui m’a amené à ce point, et c’est ce qui va me faire avancer.

Son départ de CNN est intervenu peu de temps après avoir courtisé la controverse avec des commentaires sur l’âge de la candidate républicaine à la présidence, Nikki Haley.

Lemon a été temporairement suspendu pour les commentaires qui sont venus en réponse à la suggestion de Mme Haley d’un test de capacité mentale pour les politiciens de plus de 75 ans.

« Nikki Haley n’est pas à son apogée, désolé », a-t-il déclaré. « Quand une femme est considérée comme étant dans la fleur de l’âge – dans la vingtaine, la trentaine et peut-être la quarantaine. »

Lemon a déclaré à la station de Memphis qu’après son départ brutal de CNN, il n’était pas pressé de déterminer son avenir professionnel.

« Je ne vais rien forcer », a déclaré Lemon. « Je ne vais pas laisser les échéanciers des autres m’influencer. »

« Je sais que les gens disent : ‘Tu me manques à la télévision. Quelle est votre prochaine action ?’ Je suis en train de comprendre », a-t-il ajouté.

« Je n’ai pas besoin d’être pressé. Je pense que parfois les gens se précipitent pour prendre des décisions et finissent par prendre les mauvaises décisions.

Lemon a parlé des semaines après que le PDG de CNN, Chris Licht, a été licencié après un mandat court et chaotique au sein du réseau d’information.

Le mandat de Licht a vu CNN subir une chute spectaculaire des cotes d’écoute, des réductions de personnel et des critiques de la part de sa propre salle de rédaction à propos de la mairie chaotique de Donald Trump qu’elle a tenue le mois dernier.