Don Lemon, John Berman et Brianna Keilar expliquent pourquoi le journalisme consiste principalement à être démocrate – The Right Scoop

La marque de journalisme de CNN consiste à trouver des choses que les républicains disent, à en faire un gros problème, ou à trouver des gens dénigrant les républicains et à en faire des héros aussi douteux que leur caractère soit discutable, à trouver de mauvaises personnes faisant de mauvaises choses et à attribuer leur motivation aux républicains, et de ne jamais corriger quand ils ont tort. Puis recommencez.

Mais normalement, ils ne le disent pas à voix haute. Normalement, ils ne disent pas que leur travail en journalisme consiste explicitement à soutenir les démocrates et à s’opposer aux républicains. Eh bien … D’AUTRES journalistes ne disent normalement pas ça. CNN est assez clair à ce sujet, en particulier New Day avec Brianna Screechmoar et John «M. Pas de personnalité »Berman.

Et SURTOUT Don Lemon. Qui a dit un tas de choses sur son comment cette semaine et l’a ensuite expliqué succinctement hier matin.

Lemon a dit à ses amis qui sont autant journalistes que lui que «le seul parti qui fonctionne actuellement en réalité est le parti démocrate», et que «le parti républicain est obsolète» et que les Américains soucieux de «l’équité» devraient abandonner avant d’assurer à ses cohortes de CNN et à ses compagnons de voyage qu’il n’est «pas une personne politique».

«Je suis une personne qui vit dans la réalité. Je suis journaliste », a-t-il déclaré, expliquant pourquoi il soutient les démocrates. PARCE QU’IL EST JOURNALISTE.

Naturellement, il a utilisé «mais le racisme» comme point de départ pour sa justification.

«Eh bien, en ce moment, la personne qui est à la maison blanche est un démocrate. Les responsables du congrès sont des démocrates. Les gens de la majorité, légèrement au Sénat, sont des démocrates », a déclaré Lemon. «Le seul parti qui opère actuellement en réalité est le Parti démocrate. Le parti républicain est obsolète. Le parti républicain ne traite pas et ne vit pas dans la réalité. »

«Vous ne pouvez pas négocier avec un parti qui ne fonctionne pas selon la logique», a-t-il déclaré. «Je ne pense pas que le parti républicain à ce stade soit – je ne pense pas qu’il puisse être changé. Je n’ai vraiment pas. Je pense que c’est allé trop loin et c’est juste triste à voir.

«Je ne suis pas – écoutez, encore une fois, je ne suis pas une personne politique», dit-il d’un air ridicule. «Je suis une personne qui vit dans la réalité.»

« Je suis un journaliste. Je peux voir et je peux entendre, et je peux penser », dit-il de manière encore plus risible.

Et le petit sourire satisfait de Keilar alors que Lemon a déclaré que «le seul parti fonctionnant en réalité est le parti démocrate» était un accord si suffisant et parfaitement opportun qu’il aurait pu être écrit par Trey Parker et Matt Stone.

Hé peut-être que c’est le style CNN: l’auto-parodie!