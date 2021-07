Don Lemon défend Tucker Carlson après qu’une vidéo de lui confronté en vacances soit devenue virale

Don Lemon de CNN a défendu le droit de son rival de diffusion Tucker Carlson à « l’espace personnel » après qu’une vidéo virale de l’animateur de Fox News l’ait montré verbalement accosté par un homme à l’intérieur d’un magasin de pêche à la mouche du Montana.

Le présentateur né en Louisiane s’est rangé du côté de Carlson dans son émission CNN « Don Lemon Tonight » lundi, et a reconnu pendant le segment qu’il était pleinement conscient de la maladresse de sa position.

Lundi, Don Lemon de CNN a consacré un segment à son émission pour défendre son rival de diffusion Tucker Carlson après qu’un clip vidéo a montré que l’animateur était verbalement accosté dans un magasin de pêche à la mouche du Montana. Crédit : CNN

Dan Bailey a été enregistré par une deuxième personne appelant le commentateur de Fox News Tucker Carlson « le pire être humain connu de l’humanité » Crédit : Instagram

« Je n’aurais jamais pensé que je serais en mesure de défendre Tucker Carlson d’une manière ou d’une autre », a-t-il déclaré.

Dans une publication Instagram du week-end qui a suscité la frustration de Lemon, on peut voir un provocateur nommé Dan Bailey tenir tête à l’animateur vedette de Fox News de « Tucker Carlson Tonight » avec divers leurres et articles de pêche autour d’eux.

Tout en le pointant du doigt, on peut entendre Bailey dire: «Vous êtes le pire être humain connu de l’humanité.

« Je veux que tu saches que. »

Il reproche à Carlson d’avoir utilisé son puissant porte-parole pour tuer des gens en diffusant de la désinformation sur les vaccins et en approuvant le « racisme extrême ».

« Ma fille est là », informe Carlson à Bailey.

Mais l’homme a persisté à laisser Carlson s’en moquer et lui a donné une pleine dose de son opinion alors qu’une autre personne dans le magasin pointait la caméra sur eux.

Carlson dit doucement à l’homme: « J’apprécie ça », avant de remarquer qu’il était enregistré et sourit avant d’essayer de s’éloigner.

« Installez-vous, fils », peut-on entendre Carlson dire à l’homme alors qu’il s’éloigne.

Mais un Bailey furieux répond : « Fils ? Ne m’appelle pas fils !

Bailey suit l’animateur de télévision avant que la vidéo de 22 secondes ne s’arrête.

« Ce n’est pas tous les jours[sic] vous pouvez dire à quelqu’un qu’il est la pire personne au monde et le dire vraiment ! » a se vantant de Bailey a écrit dans un post Instagram de sa vidéo, qui semble avoir été nettoyée. « Quel trou ** ! »

Une déclaration publiée sur le site Web de la boutique a raconté comment un résident local portant le même nom que le fondateur – décédé en 1982 – n’a « aucune affiliation avec notre entreprise ».

Pendant ce temps, Fox News n’a pas tardé à apporter son soutien au commentateur vedette de l’actualité télévisée.

« Tenir une embuscade à Tucker Carlson alors qu’il est dans un magasin avec sa famille est totalement inexcusable », a écrit Fox dans un communiqué, selon The Hill.

« Aucune personnalité publique ne devrait être accostée quelle que soit sa conviction politique ou ses convictions simplement en raison de l’intolérance d’un autre point de vue. »

Meghan McCain de The View a qualifié Bailey de « jack *** » pour avoir affronté Carlson et craignait que davantage de gens n’imitent le même manque de respect.

« Aussi incendiaire que beaucoup de gens trouvent Tucker Carlson, ils trouvent les femmes de cette émission tout aussi incendiaires, pour différentes raisons », a déclaré McCain.

« Donc, si tout va bien et qu’il faut s’y attendre, peut-être qu’on s’attend à ce que, où que nous allions, les gens s’approchent de nous et crient des choses et disent des choses. »

Lemon a condamné la tentative publique d’embarrasser et de mettre Carlson dans les cordes.

« Laissez-moi vous dire ceci : je n’aime pas ça. Je n’aime pas quand les gens font ça parce que je ne voudrais pas que cela m’arrive », a déclaré Lemon lors de son émission.

Il a ensuite admis: «J’ai des émotions mitigées parce que Tucker a déjà fait cela à des gens.

« Tucker a dit des choses vraiment méchantes et stupides à mon sujet, et le lendemain, il y a des paparazzis devant ma maison, qui se cachent, prennent des photos. »

Mais Lemon a déclaré que la tentative de Bailey de frapper Carlson allait au-delà de la pâleur.

« Nous sommes tous à la télévision, nous avons été approchés », a déclaré Lemon dans son émission qui comprenait la commentatrice de CNN Ana Navarro défendant les actions de Bailey.

« Nous entendons de bonnes choses, nous entendons de mauvaises choses des gens. On ne sait même pas qui ils sont, ça fait partie du concert.

« Tu ne penses pas que cela est allé un peu trop loin, cependant ?

« Traitez-le », a déclaré Navarro, ajoutant que non seulement Bailey a le droit d’approcher qui il veut, mais que la rhétorique perspicace de Carlson l’a rendu ouvert à de telles critiques.

Lemon n’était pas d’accord.

— Mais je ne pense pas que cela devrait t’arriver, Ana, dit-il.

« Je ne pense pas que cela devrait arriver à [CNN anchor] Chris [Cuomo].

« Je ne pense pas que cela devrait m’arriver. »

En fait, il pense que la cascade de Bailey a été faite de mauvais goût.

« Votre droit au premier amendement ne signifie pas envahir mon espace personnel, je suis désolé, Ana, je comprends ce que vous dites et je comprends.

« Je pense que ce que Tucker dit beaucoup, la plupart du temps est complètement répréhensible et séparé de la réalité, mais il a le droit d’être dans un espace et de ne pas être accosté et de ne pas être pris en embuscade par qui que ce soit. »

Lemon a également mentionné comment il a affronté ses propres chahuteurs, mais il a le sentiment qu’il y a une quantité d’espace personnel qui doit être respectée.

« Les gens me crient dessus tout le temps », a noté Lemon.

Il a évoqué une visite à Cincinnati, dans l’Ohio, où il a rappelé comment «les partisans de Trump criaient à travers n’importe quoi.

« Ils n’étaient pas dans mon visage. Donc, si vous voulez vous tenir de l’autre côté de la rue, très bien.

Il a dit que lorsqu’il est confronté au mécontentement de quelqu’un envers lui ou son émission, il essaie de rester courtois.

« Merci, merci d’avoir regardé. Je suis si content. Merci beaucoup, j’apprécie. Merci. Merci’ – même s’ils disent le pire de moi, parce que je veux vraiment le désamorcer et je veux qu’ils s’en aillent. »

Tout en étant en désaccord avec beaucoup de ce que Carlson peut dire dans son émission, Lemon pense qu’il « a le droit d’être dans un espace et de ne pas être accosté et de ne pas être pris en embuscade par qui que ce soit ». Crédit : CNN

Carlson a essayé d’informer Bailey qu’il faisait du shopping avec sa fille, mais Bailey ne semblait pas s’en soucier Crédit : Youtube/La vue