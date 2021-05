Don Lemon annonce que son émission CNN a été renommée «  Don Lemon Tonight  »

La machine à sous de nuit de Don Lemon fait peau neuve.

L’ancre de CNN a annoncé samedi que « CNN Tonight with Don Lemon » ne serait « pas plus » après plus de cinq ans d’antenne. Saturday Lemon a tweeté que son émission prendrait un nouveau nom la semaine prochaine: « Don Lemon Tonight ».

« CNN Tonight with Don Lemon » n’est plus. Je serai de retour lundi avec mon émission nouvellement nommée « Don Lemon Tonight », « il a écrit.

Avant l’annonce officielle, Lemon, 55 ans, a fait sensation sur Internet après avoir fait allusion au changement d’un vidéo sur Twitter.

« Ce soir, j’ai une annonce à propos de l’émission. Oui, (c’est la) fin d’une époque », a déclaré Lemon.

Les fans de son émission ont exprimé des inquiétudes dans les commentaires:

« Qu’est-ce que tu veux dire par la dernière nuit? Pas question !! Je te regarde tous les soirs! » @LotWhitney a écrit.

« Je suis triste que j’adore te regarder Chris et toi. Je te souhaite tout le meilleur pour tout ce qui va arriver. J’espère que nous pourrons te voir, » a écrit un autre utilisateur.

Un autre tweet disait: « J’espère que vous ne partez pas. Votre émission est la meilleure. »

Deux heures plus tard Citron a posté une autre vidéo pour assurer aux téléspectateurs qu’il serait toujours au réseau d’information par câble où il travaille depuis 2006.

« Tout le monde se calme, je n’ai pas dit que je quittais CNN. J’ai juste dit » c’était la fin d’une époque pour CNN Tonight avec Don Lemon « », a-t-il déclaré. « Alors détends-toi. »

Une autre nouvelle ère pour la personnalité de l’actualité est le dernier podcast de CNN avec son collègue présentateur de CNN Chris Cuomo. « The Handoff » a été annoncé mardi et mettra en vedette le duo de nouvelles qui discutera chaque semaine, sans script, pour « parler de politique et devenir personnel », selon la description de l’émission.

Les conversations entre les deux ont attiré l’attention dans le passé. En mars, Cuomo a fait face à un contrecoup après avoir dit qu’il était « noir à l’intérieur » après avoir chanté la chanson thème de l’émission télévisée des années 1970 « Good Times » lors d’un échange à l’antenne avec Lemon.

Lemon a adressé les critiques à son collègue.

« Ce que je vais dire, c’est que je suis sûr qu’il y avait des gens qui s’en sont offusqués, et très bien, c’est leur prérogative », a déclaré Lemon à USA TODAY. « Mais Chris est mon ami, je connais son cœur, je sais d’où il vient, et je sais que c’était une blague entre amis. »