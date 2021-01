Donald Trump Jr.est passé à Telegram comme principal média social, car il s’attend à ce qu’il le protège contre le silence des géants américains de la technologie de la même manière qu’ils ont traité son père, l’ancien président Trump.

Don Jr. avait une chaîne sur Telegram détenue en son nom par une autre personne pendant longtemps, mais jusqu’à vendredi, il s’agissait essentiellement d’un robot republiant le contenu de ses autres comptes, a-t-il expliqué dans une adresse vidéo annonçant sa migration. Il a déclaré qu’il avait accepté de prendre le contrôle et d’en faire sa chaîne principale, car les autres plates-formes n’offrent pas des règles du jeu équitables pour le marché des idées.

Je veux un endroit où mes idées et leurs mauvaises idées se font concurrence.

«Nous devons nous éloigner des trois grands: Twitter / Instagram / Facebook», il a dit. «Pour autant que je sache, je me réveillerai demain et j’en aurai fini, je quitterai littéralement ces plates-formes … Ils peuvent le tirer comme ça.

La chaîne Telegram a gagné quelque 250 000 nouveaux abonnés dans les heures qui ont suivi l’annonce.

Le messager ne sert délibérément pas aux utilisateurs un seul flux défilable avec un algorithme décidant du contenu à y mettre. De tels algorithmes sont utilisés par les concurrents pour présenter de nouveaux créateurs aux gens, en faisant une estimation éclairée de ce que les utilisateurs aimeraient.

L’approche conduit à créer des bulles médiatiques, à renforcer les idées préconçues des gens et peut être utilisée pour limiter le contenu que le propriétaire de la plateforme juge indésirable. Les commentateurs conservateurs se plaignent depuis des années que la Silicon Valley les censure de facto en rendant leurs opinions moins visibles au grand public. Le créateur de Telegram Pavel Durov affirme que l’absence de manipulation algorithmique le rend plus transparent et préserve son intégrité.

Telegram a connu un regain de popularité ce mois-ci au milieu des grandes technologies américaines resserrant les vis sur leurs plates-formes. Les comptes de Donald Trump sur les réseaux sociaux sont restés suspendus au cours des dernières semaines de sa présidence après avoir été accusé d’avoir incité ses partisans à l’émeute à Capitol Hill le 6 janvier. Parler, une plateforme s’adressant à un public conservateur, a été anéantie dans un effort apparemment concerté par le géants de la technologie.

Les médias grand public américains ont ensuite identifié Telegram comme le prétendu refuge des extrémistes purgés aux États-Unis. Une ONG américaine a même exigé qu’Apple supprime l’application de son magasin, comme elle l’avait fait avec Parler.

L’inquiétude quant au pouvoir exercé par les entreprises basées aux États-Unis sur le discours politique a probablement contribué à la croissance de Telegram. Mais la majeure partie provenait d’Asie, selon Durov, les États-Unis ne représentant aujourd’hui que 2% de la base d’utilisateurs de Telegram. La plateforme a cependant intensifié ses efforts pour éradiquer les discours de haine sur les chaînes publiques en raison des événements aux États-Unis.

