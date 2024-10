Don Jr., Eric, Ivanka, Tiffany et Barron

Donald J. Trump a apprécié que ses enfants soient à ses côtés sous les projecteurs au fil des années, qu’il s’agisse de travailler avec lui dans l’immobilier, d’apparaître dans ses émissions de télévision ou même de le conseiller en tant que 45e président des États-Unis.

En tant que candidat républicain à l’élection présidentielle de 2024, certains de ses enfants (et leurs conjoints) s’impliquent davantage dans sa campagne tandis que d’autres ont choisi de prendre du recul. Lors des élections de 2024, les deux fils aînés de Trump, Donald Trump Jr. et Éric Trumpont été les porte-parole les plus virulents de leur père. Tous deux ont prononcé des discours à la Convention nationale républicaine de 2024. Sa fille Tiffany Trump, qui est enceinte de son premier enfantétait également présent. Ivanka Trump, qui s’est exprimée lors de la Convention nationale républicaine 2020vit avec sa famille en Floride et a joué un rôle moins actif dans sa récente campagne. Son plus jeune fils, Barron, que le pays a vu grandir à la Maison Blanche, a eu 18 ans et est allé à l’université cette année.

En savoir plus sur Donald Jr., Ivanka, Eric, Tiffany et Barron.

Donald John Trump Jr.

Le premier enfant de Donald Trump, Donald John Trump Jr. est né le 31 décembre 1977. Sa mère, la première épouse de Donald Trump Sr., est feu Ivana Trump. Le couple s’est marié en 1977 et s’est séparé en 1990.

Après avoir fréquenté l’Université de Pennsylvanie, Don Jr. a rejoint la Trump Organization dont il est actuellement vice-président exécutif.

Don Jr. a cinq enfants issus de son premier mariage avec Vanessa Haydon : Kai, Donald III, Tristan, Spencer et Chloé. Il s’est fiancé à Kimberly Guilfoyle en 2020.

Ivana « Ivanka » Marie Trump

Ivana Marie Trump, surnommée « Ivanka », est la deuxième des enfants de Donald Trump avec feu Ivana Trump. Ivanka est née le 30 octobre 1981.

Comme son frère aîné, Ivanka a commencé à travailler pour son père à la Trump Organization et elle a été juge dans « The Apprentice ».

Ivanka a également travaillé comme mannequin et a développé sa propre ligne de vêtements et d’accessoires.

Elle et son mari, Jared Kushner, ont déménagé à Washington, DC lorsque son père était à la Maison Blanche. Après que Trump ait perdu les élections de 2020, la famille a déménagé à Miami.

Ivanka et Kushner ont trois enfants : Arabella, Joseph et Theodore.

Éric Frederick Trump

Eric Frederick Trump est né le 6 janvier 1984. Il est le plus jeune des enfants de Donald Trump avec Ivana Trump.

Eric a fréquenté l’Université de Georgetown et a rejoint la Trump Organization peu de temps après. Lui et Don Jr. se sont associés pour aider à gérer l’entreprise pendant que leur père était à la Maison Blanche.

Avec sa femme Lara Trump, Eric est père de deux enfants : un fils nommé Eric et une fille nommée Caroline.

Lara Trump a été conseillère de campagne de son beau-père lors de ses campagnes de 2016 et 2020. Elle est désormais coprésidente du Comité national républicain.

Tiffany Ariana Trump

Née le 13 octobre 1993, Tiffany Ariana Trump est la fille unique de Donald Trump et de sa seconde épouse, Marla Maples. Ils se sont mariés en 1993 et ​​se sont séparés en 1997. Après leur divorce en 1999, Maples a tenté de garder la vie de sa fille privée, l’élevant comme une mère célibataire.

Tiffany a fréquenté l’Université de Pennsylvanie et est diplômée du Georgetown University Law Center. Elle ne travaille pas pour la Trump Organization et n’a pas rejoint l’administration de son père.

Elle a épousé l’homme d’affaires Michael Boulos à Mar-a-Lago en novembre 2022 et le couple attend leur premier enfant.

Barron William Trump

Barron Trump à la remise de son diplôme d’études secondaires.

Barron William Trump est le plus jeune enfant de Donald Trump. Né le 20 mars 2006, il est le seul enfant de son père et de sa troisième épouse, Melania Trump.

Comme le premier garçon à vivre à la Maison Blanche depuis John F. Kennedy Jr., Barron est déjà entré dans l’histoire.

Barron est diplômé de l’Oxbridge Academy, une école privée de Floride, en mai 2024, et suit des cours à École de commerce Stern à l’Université de New York à New York.

Cet article a été initialement publié sur AUJOURD’HUI.com