Don Jr claque Fauci pour avoir riposté aux critiques de Covid alors que le sénateur dit qu’il devrait obtenir un «poney de soutien émotionnel»

DONALD Trump Jr. a qualifié le Dr Anthony Fauci de « sein incompétent » après avoir riposté aux critiques de Covid affirmant qu’ils « attaquaient la science ».

Cela survient après que Fauci a qualifié les appels à son licenciement « absurde » à la suite de critiques accrues concernant le financement américain accordé à un laboratoire à Wuhan.

Le Dr Fauci a déclaré que l’attaquer était la même chose qu’« attaquer la science » Crédit : AFP

Don Jr a fustigé le Dr Fauci sur Twitter aujourd’hui

Mercredi, Fauci a déclaré dans une tirade enflammée que quiconque l’attaquait attaquait la science.

« C’est très dangereux, Chuck, car une grande partie de ce que vous voyez comme des attaques contre moi, très franchement, sont des attaques contre la science », a déclaré Fauci à l’animateur de MSNBC Chuck Todd sur Meet the Press.

Se battant contre la réponse du Dr Fauci sur MSNBC, Don Jr. a fustigé le directeur de l’Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses sur Twitter.

« Si les attaques contre les seins incompétents du Dr Anthony Fauci sont des attaques contre la science, alors les attaques contre Bill Cosby sont des attaques contre la comédie !!! », Don Jr. tweeté aujourd’hui.

« C’est scientifique. »

Fauci avait répondu aux critiques croissantes qu’il avait reçues à la suite de la publication de ses e-mails montrant que plus de 826 000 $ de financement américain étaient allés au laboratoire de Wuhan où un complot prétend que le coronavirus a été développé.

Au cours de son interview, il a ensuite fustigé la sénatrice républicaine Marsha Blackburn du Tennessee, qui a partagé plus tôt cette semaine une théorie du complot selon laquelle Fauci était de connivence avec le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, pour diffuser un récit sur Covid-19.

« Je n’ai aucune idée de ce qu’elle vient de dire », a déclaré Fauci en réponse à la théorie de Blackburn.

« Je n’ai aucune idée de ce dont elle parle », a répété Fauci. « Et je suis désolé, je ne veux pas être péjoratif contre une sénatrice américaine mais je n’ai aucune idée de ce dont elle parle. »

Poursuivant sa diatribe, Fauci a déclaré: « Parce que toutes les choses dont j’ai parlé de manière cohérente depuis le tout début ont été fondamentalement basées sur la science.

Le sénateur John Kennedy a déclaré à Fox News que Fauci devait « couper la merde » Crédit : Fox News

« Parfois, ces choses étaient des vérités gênantes pour les gens, et il y avait une réticence contre moi.

« Et quiconque regarde ce qui se passe le voit clairement. Vous devez être endormi pour ne pas voir cela. »

Pendant ce temps, le sénateur John Kennedy a averti que Fauci « couperait la merde » mercredi soir.

« Je connais le Dr Fauci, j’aime le Dr Fauci, je respecte le Dr Fauci », a déclaré Kennedy à « Hannity » de Fox News.

«Mais le Dr Fauci doit couper la merde. Il ne s’agit pas du Dr Fauci.

« Il ne s’agit pas de ses sentiments, et je suis désolé si ses sentiments ont été blessés.

« Tu sais, peut-être qu’il devrait acheter un poney de soutien émotionnel. »

L’Institut de virologie de Wuhan est au centre de la théorie des fuites de laboratoire Covid Crédit : AFP

Le sénateur Kennedy a poursuivi en disant que Fauci ne pouvait pas garantir au contribuable américain que l’argent donné aux scientifiques chinois ne serait pas utilisé pour faire « des recherches de gain de fonction et transformer un virus normal en un virus suralimenté ».

« Ils n’ont pas été surveillés, le Dr Fauci et son équipe n’ont pas surveillé le laboratoire, et ce n’est pas comme si cela ne s’était pas produit auparavant », a-t-il ajouté.

Cependant, au Sénat, l’expert en santé a nié que de l’argent américain ait été consacré à la recherche sur le « gain de fonction » – une pratique qui consiste à prendre un virus et à le rendre plus transmissible ou pathogène.

Mais il a admis plus tard qu’il ne pouvait pas être certain que les scientifiques du laboratoire tenaient parole et évitaient d’utiliser des fonds américains pour mener des recherches dites de « gain de fonction ».

L’animateur de Fox News, Tucker Carlson, s’est également moqué de Fauci aujourd’hui en déclarant: « Quand vous m’attaquez, vous attaquez la science. Je suis la science, dit le Roi Soleil Tony Fauci – notre propre Louis XIV. »

Le doc a radicalement modifié sa position sur les origines du Covid-19 depuis le début de la pandémie.

Fauci a déclaré à National Geographic en mai dernier qu’il pensait que le virus se produisait naturellement et a déclaré qu’il n’y avait « aucune preuve » que le bogue provenait d’un laboratoire chinois.

Pourtant, le mois dernier, il a déclaré que la théorie des fuites de laboratoire « pourrait avoir du poids » et ne pouvait être exclue.

L’expert de la santé a également déclaré qu’il n’était « pas convaincu » que le virus soit d’origine naturelle.