Don Johnson révèle les secrets d’un mariage réussi avec Kelley Phleger

Don Johnson a révélé la raison de son mariage réussi avec sa femme, Kelley Phleger.

Au cours d’une conversation avec Personnes magazine à la première à Los Angeles de Docteur Odyssée Mercredi, l’acteur de 74 ans a déclaré : « Nous sommes tellement en phase l’un avec l’autre qu’il y a entre nous une confiance, une gentillesse et un respect tacites. »

« Et ce sont les clés », a ajouté Don.

Pour ceux qui ne sont pas au courant, le Miami Vice La star a échangé ses vœux avec Kelley en avril 1999, et le couple partage trois enfants ensemble – Atherton Grace, 24 ans, Jasper, 22 ans, et Deacon Johnson, 18 ans.

Auparavant, dans une interview avec ParadeDon a appelé sa femme « une sainte ».

« J’étais avec Bob Dylan une fois, et j’avais des problèmes relationnels, et Bob m’a regardé et m’a dit : ‘Eh bien, tu vois, l’amour c’est de la gentillesse, de la confiance et du respect, n’est-ce pas ?’ Et c’est l’incarnation de Kelley », a déclaré l’acteur au média à l’époque.

« C’est de la gentillesse, de la confiance et du respect, et nous avons cela l’un envers l’autre. Nous sommes amants et amis et c’est amusant. C’est une femme incroyable », a ajouté Don.