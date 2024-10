Don Johnson attribue le bonheur des jeunes de 74 ans : « Un mauvais mariage vous fera vieillir »

Rejoignez Fox News pour accéder à ce contenu Vous avez atteint votre nombre maximum d’articles. Connectez-vous ou créez un compte GRATUITEMENT pour continuer la lecture. En saisissant votre adresse e-mail et en appuyant sur Continuer, vous acceptez les conditions d’utilisation et la politique de confidentialité de Fox News, qui incluent notre avis d’incitation financière. S’il vous plaît, mettez une adresse email valide.

Don Johnson a un secret simple pour rester beau et énergique à 74 ans.

« Mariez-vous bien! » il a dit Revue populaireajoutant : « Un mauvais mariage vous fera vieillir. »

La star de « Miami Vice » est marié à sa femme, Kelley Phleger, depuis 1999. Le couple partage trois enfants : Atherton Grace, Jasper et Deacon.

Dans une autre interview avec People plus tôt ce mois-ci, Johnson a déclaré que les clés de son mariage de 25 ans avec Phleger étaient simples.

« Oh, nous sommes tellement en phase les uns avec les autres qu’il y a une confiance, une gentillesse et un respect tacites entre nous. Et ce sont les clés », a-t-il déclaré au média.

Dans une interview avec défilé l’année dernière, Johnson l’a qualifiée de « femme extraordinaire ».

« Évidemment, c’est une sainte. J’étais avec Bob Dylan une fois, et j’avais des problèmes relationnels, et Bob me regarde et dit : ‘Eh bien, tu vois, l’amour est une question de gentillesse, de confiance et de respect, n’est-ce pas ? ‘ Et c’est l’incarnation de Kelley », a déclaré Johnson à propos de ce qui rend Phleger parfait pour lui. « C’est de la gentillesse, de la confiance et du respect, et nous avons cela les uns avec les autres. Nous sommes amants et amis et c’est amusant. C’est une femme extraordinaire. »

Il est également père d’un fils issu de sa relation avec Patti D’Arbanville, Jesse Wayne Johnson et d’une fille Dakota Johnson, issue de son mariage avec Melanie Griffith.

Johnson et Griffith se sont mariés quand elle avait 18 ans en 1976, après s’être rencontrés pour la première fois quand elle avait 14 ans. Ils ont divorcé en novembre de la même année.

Ils se sont remariés en 1989 et sont restés ensemble jusqu’en 1996. Johnson a également adopté le fils de Griffith issu de sa relation avec l’acteur Steven Bauer, Alexander Bauer, par People.

Fox News Digital a contacté les représentants de Griffith pour commenter le point de vue de Johnson sur « un mauvais mariage ».

Être papa est un autre des secrets de Johnson pour paraître et se sentir jeune.

« Vous devez faire de l’exercice et en faire beaucoup », a-t-il déclaré au média. « Comment penses-tu que j’ai eu six enfants ? » ajoutant en plaisantant: « Ça, je le sais, en tout cas! »

L’énergie juvénile de Johnson est mise à profit, avec en tête d’affiche deux projets, « Rebel Ridge » de Netflix et la nouvelle série Hulu « Doctor Odyssey ».

Plus tôt ce mois-ci, Johnson a réfléchi aux hauts et aux bas de la célébrité au cours de sa carrière à succès dans « Miami Vice ».

« Pendant longtemps, je ne pouvais aller nulle part », a-t-il déclaré à People.

Il a poursuivi : « J’ai dû m’isoler. Le [women] sachez où vous êtes. Nous avions une sécurité 24h/24 et 7j/7. »

L’intense fandom lui a rappelé ce qu’Elvis Presley a dû traverser au sommet de sa renommée.

« Un jour, j’ai réfléchi à Elvis et j’ai pensé : « N’est-ce pas ainsi qu’Elvis a vécu et est mort ? » Non pas que je me compare à Elvis, mais en ce qui concerne son incapacité à avoir une vie personnelle, j’ai donc appris à gérer cela et j’ai juré de ne pas me laisser emprisonner », a déclaré Johnson.