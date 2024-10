Don Johnson a rencontré son ex Patti D’Arbanville alors qu’elle était « complètement nue »

Don Johnson a rencontré la mère de son aîné d’une manière plutôt peu conventionnelle.

Dans une interview avec Revue populairela star de « Miami Vice » a rappelé avoir rencontré le mannequin et actrice Patti D’Arbanville « parce que je travaillais sur un film à New York et que je suis allé à l’usine d’Andy Warhol ».

« Je suis entré et, debout sur la table, toute nue, se trouvait la mère de mon premier fils. Elle faisait ce que je pense être la toute première séance photo de couverture pour Interview. magazine », a-t-il poursuivi. « Elle était tellement belle et captivante. »

Johnson avait déjà été brièvement marié à Melanie Griffith quand elle avait 18 ans en 1976, après une première rencontre quand elle avait 14 ans. Ils ont divorcé en novembre de la même année.

DON JOHNSON DIT TROIS CHOSES SONT « CLÉS » DE SON MARIAGE DURABLE

Pendant cette pause, lui et D’Arbanville sont devenus un couple en 1981 après avoir repris contact dans un restaurant, où Johnson est arrivé avec sa petite amie de l’époque, Tanya Tucker, mais est parti avec D’Arbanville, selon une interview accordée au magazine en 1984.

« Elle a emménagé cette nuit-là », avait-il déclaré au média à l’époque. « Et nous sommes restés au lit pendant environ huit jours. Le garçon de maison n’arrêtait pas d’apporter de la nourriture et de l’eau. »

« Je suis entré et, debout sur la table, complètement nue, se trouvait la mère de mon premier fils. » -Don Johnson

D’Arbanville est tombée enceinte de leur fils, Jesse, et ils ont mutuellement convenu de ne pas se marier.

« Je ne peux pas m’engager à me marier pour le moment », lui a-t-il dit, et D’Arbanville a répondu : « Je n’aime pas ça non plus. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

La paternité et leur relation ont aidé Johnson à arrêter la drogue et l’alcool.

« Je suis entré dans la salle du petit-déjeuner un matin », a-t-il déclaré lors de l’interview de 1984. « Le soleil brillait, les oiseaux chantaient et Patti nourrissait le bébé. Je suis entré en titubant, je me suis assis et je les ai regardés, et elle m’a regardé, et je savais que si je ne faisais rien, elle J’allais partir. Alors j’ai dit : ‘Patti, je suis ivre et toxicomane, et je vais faire quelque chose à ce sujet.' »

En 1985, il décroche son rôle principal dans « Miami Vice », et un an plus tard, en 1986, lui et D’Arbanville se séparent définitivement.

Johnson a épousé Griffith une seconde fois en 1989, et ils sont restés ensemble jusqu’en 1996. Johnson a également adopté le fils de Griffith issu de sa relation avec l’acteur Steven Bauer, Alexander Bauer, par People.

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

Après sa séparation d’avec Griffith, la star de « Docteur Odyssée » a épousé Kelley Phleger en 1999. Le couple partage trois enfants : Atherton Grace, Jasper et Deacon.

L’homme de 74 ans attribue son bonheur avec Phleger au fait de rester jeune et énergique.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Mariez-vous bien! » il a dit Revue populaireajoutant : « Un mauvais mariage vous fera vieillir. »