Don Hutchinson place le patron de Manchester City aux côtés de gaffers légendaires avant la confrontation du Real Madrid

Manchester City de Pep Guardiola accueille les champions en titre du Real Madrid à l’Etihad pour leur match retour du match très attendu de l’UEFA Champions League.

Le score est équilibré à 1-1 à l’approche des deuxièmes 90 minutes de la bataille entre les deux géants, car l’équipe de Manchester espère aller jusqu’au bout pour mettre la main sur le trophée qui reste insaisissable pour le Premier ministre. Champions de la ligue.

A LIRE AUSSI| Lautaro Martinez envoie l’Inter Milan en finale de la Ligue des champions après sa victoire 1-0 contre l’AC Milan

Mais ils seront bien conscients de la qualité et du calibre du Real Madrid, vainqueur du record à 14 reprises, et de leur propension à prendre le match loin de l’opposition en un clin d’œil, ou en termes de maniérisme du manager Carlo Ancelotti, dans la relance. d’un sourcil.

Les deux équipes ont des entraîneurs d’élite qui ont connu le succès au niveau continental plus d’une fois, et dans le cas d’Ancelotti, avec plus d’un club.

Et le fait que Guardiola n’ait pas réussi à gagner la LDC en dehors de son mandat dans sa bien-aimée Barcelone est une épine épineuse dans le lit rose du génie catalan. L’homme qui avait mené les Blaugrana à deux titres en Ligue des champions n’a pas pu reproduire son exploit en Bavière car il n’a pas réussi à soulever le trophée convoité avec le Bayern Munich pendant son séjour en Allemagne.

Il s’est approché du titre à Manchester City il y a quelques années, seulement pour que Chelsea de Thomas Tuchel arrache le rêve du joueur de 52 ans.

Alors que certains peuvent affirmer que la défaite contre Chelsea en finale était due à la complication excessive de l’Espagnol à l’occasion, dans laquelle il a choisi de mettre au banc ses deux milieux de terrain Fernandinho et Rodrygo – quelque chose qu’il n’avait pas fait depuis plus de 40 matches qui saison, d’autres préfèrent y voir un tremplin. Un moyen pour une fin, dans lequel le cerveau a réussi à transformer le jeu en une sorte d’art.

Et l’ancien joueur de Liverpool, Don Hutchinson, fait partie de ces esprits qui partagent l’opinion que Guardiola obtiendra enfin son dû cette année et a souligné l’immense capacité d’adaptation du tacticien espagnol.

« Je pense que c’est un entraîneur très adaptable. Je ne pense pas que Pep Guardiola n’ait qu’un seul système et un seul type de jeu », a commencé Hutchinson,

« Je pense que vous pouvez regarder le style tiki-taka de Barcelone et il avait fait plus ou moins la même chose au Bayern Munich. »

« Mais je pense que lorsqu’il est arrivé en Premier League, il a adapté ce qu’il pensait pouvoir gagner en Premier League. Il a utilisé Sergio Aguero comme un faux 9, et cela a définitivement fonctionné, mais je pense que cette saison, il a évolué et il a presque parcouru un cycle complet maintenant qu’ils ont un grand homme à Erling Haaland, nous l’avons vu contre Arsenal où leur plan de match était de contournez le milieu de terrain et ne jouez pas vraiment au milieu parfois, et ils sont allés longtemps à Haaland », a déclaré l’ancien milieu de terrain de Liverpool.

« Guardiola est un entraîneur très intelligent. Il est le grand maître de la Premier League. Il poursuit ses 12e titre dans 15 ans et je pense que lorsqu’il sera à la retraite, dans de nombreuses années à venir, il restera comme le plus grand de tous les temps.

« Il aura peut-être besoin de quelques ligues de champions avec Manchester City pour le confirmer, mais je pense que c’est lui, dans l’ordre d’Arigo Sacci, Johan Cruyff et Sir Alex Ferguson, qui a eu un réel impact sur la façon dont le football est joué. Et Guardiola semble continuer à déplacer le poteau de but avec son style toutes les deux ou trois saisons », a fait l’éloge du génie né à Santpedor.

Propriétaire du Moyen-Orient en Angleterre

La propriété étrangère d’actifs précieux de la Premier League est devenue un sujet de débat parmi la large diaspora de téléspectateurs de la ligue probablement la plus divertissante au monde, et malgré les affirmations répétées de lavage de sport en folie, une énorme partie des fonds monétaires entrant dans la Premier League flux sous forme de devises étrangères.

Abu Dhabi a décroché l’or lorsqu’ils ont imaginé le groupe de Manchester City, que nous connaissons bien à l’époque moderne, et leurs voisins, le Qatar, recherchent également la gloire anglaise, comme en témoigne la tentative ambitieuse du cheikh Jassim bin Hamad Al Thani de prendre le contrôle de l’Angleterre. club le plus titré de l’autre côté de Manchester.

Et une question de savoir si le Qatar peut choisir de rester immobile si Manchester City, propriété d’Abu Dhabi, réalise son rêve de conquérir enfin la compétition de clubs la plus prestigieuse au monde – L’UEFA Champions League se pose. Et peut-être que le trophée UCL décerné aux Émirats arabes unis riches en pétrole pourrait ne pas apaiser les riches qatariens, ce qui pourrait donner une impulsion à la prolifération de la propriété moyen-orientale sur les côtes anglaises.

A LIRE AUSSI| La ville de Cardiff demande une indemnisation de 100 millions de dollars à Nantes pour l’accident d’avion d’Emiliano Sala il y a quatre ans

« Je ne pense pas que ce sera uniquement parce que Manchester City a remporté la Ligue des champions. Je pense que plus d’investisseurs entrent parce qu’ils savent et pensent que la Premier League est la ligue la plus lucrative et la meilleure au monde », a déclaré Hutchinson, né à Gateshed.

« C’est la ligue la plus en vue, la ligue dont on parle le plus. Vous pouvez débattre pour savoir si vous pensez que la Liga, la Serie A ou la Premier League est la meilleure ligue, mais je pense que la Premier League est la plus divertissante et c’est là que les investisseurs veulent être parce que le produit est si bon.

« Je ne pense pas que cela aura une incidence si Manchester City remporte la Ligue des champions », a-t-il conclu.

Regardez la couverture en direct des demi-finales de l’UEFA Champions League 2022-23 sur les chaînes Sony Sports Ten 2, Sony Sports Ten 3 (hindi) et Sony Sports Ten 4 (tamoul et télougou) les 17 et 18 mai 2023 à 00h30 IST