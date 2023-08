Don Garber de la MLS défie les clubs d’utiliser la présence de Messi

NASHVILLE, Tennessee – Le commissaire de la MLS, Don Garber, a déclaré qu’il incombe à chaque club, et non à la ligue, de profiter de la présence de Lionel Messi dans la compétition.

S’adressant à Luis Miguel Echegaray d’ESPN avant la finale de la Coupe des ligues de samedi entre l’Inter Miami CF et le Nashville SC, Garber a abordé un certain nombre de sujets, notamment la manière de tirer parti de l’édition inaugurale du tournoi.

Mais lorsqu’on lui a demandé comment, par exemple, les Red Bulls de New York devraient maximiser la présence de Messi lors de la venue de l’Inter Miami à la Red Bull Arena le 26 août, Garber a déclaré : « Il est de la responsabilité des clubs locaux de constituer leur base de fans. La ligue ne va pas leur dire quoi faire quand quelqu’un d’autre vient en ville.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga et plus (États-Unis)

« Je sais ce que je ferais si j’étais entraîneur ou directeur général. Si j’étais président d’un club, et j’ai entendu Jim Curtin le dire à Philadelphie, [I’d say]: ‘Viens ici et soutiens ton équipe.’

« Ouais, ce sera bien de voir quelqu’un d’autre porter ce maillot rose et ce pourrait être un moment spécial, mais c’était une opportunité pour l’Union de Philadelphie d’être sur le point de remporter un autre trophée.

« La ligue ne va pas imposer ce genre de choses. Cela dépend vraiment de nos équipes. »

Choix de l’éditeur

Miami a remporté la première édition de la Coupe des Ligues, battant Nashville aux tirs au but 10-9 alors que le temps réglementaire s’est terminé 1-1. Garber a fait l’éloge de l’attention portée au tournoi et de l’excitation qui en a résulté.

« Jusqu’à présent, la première année, un succès retentissant », a-t-il déclaré en référence à la Coupe des ligues. « Vous pensez au fait qu’il n’y a aucune autre ligue au monde qui ait opposé deux ligues de football professionnelles reliées aux frontières dans une compétition pour déterminer en quelque sorte qui est vraiment le roi de la route ici.

« Il y a eu des matchs incroyables. Il y a eu une énorme excitation et ce n’est que la première année, alors imaginez ce que notre avenir nous réserve. »

Comme pour tout nouveau tournoi, il y aura forcément des ajustements et des changements. Garber a déclaré que la Coupe des Ligues ne serait pas différente.

Leo Messi et Don Garber posent après la victoire de l’Inter Miami en Coupe de la Ligue samedi soir. Christopher Hanewinckel – USA TODAY Sports

« Nous devons jeter un œil au calendrier », a-t-il déclaré. « Nous devons continuer à voir où se situe la compétition avec tant d’autres choses qui vont se passer au cours des deux prochaines années. Nous travaillerons certainement avec la Concacaf sur tant d’autres choses opérationnelles et si c’est l’arbitrage ou quoi que ce soit d’autre, ce qui, soit dit en passant, je pense que c’était bien mieux que ce que les officiels ont obtenu.

« En fin de compte, ce sont toutes des choses que nous allons faire pendant l’intersaison et nous asseoir avec mon homologue, [Liga MX president] Mikel Arriola, et réfléchissez à ce que l’avenir nous réserve. »

Garber a également déclaré que la MLS continuerait d’être plus qu’un seul joueur, même un aussi transcendant que Messi.

« Il s’agit de la fondation », a-t-il déclaré. « Il s’agit du cœur de ce que nous sommes intégrés dans notre communauté. Il ne s’agit pas seulement de ce grand moment pour voir un joueur spécial.

« Nous avons eu tellement de grands joueurs dans l’histoire de notre ligue. Il ne s’agit pas seulement de ce joueur. Il s’agit de : que pensez-vous de votre club et ce joueur peut-il vous donner quelque chose qui pourrait le rendre un peu plus spécial ? «