Don et Deewar font salle comble avec des fans qui dansent et applaudissent

Amitabh Bachchan fête ses 80 ans aujourd’hui et les célébrations des fans ont prouvé que sa célébrité ne s’arrêtera pas de si tôt. La plus grande célébrité de Bollywood qui est devenue célèbre avec ses rôles de Angry Young Man a incarné des myriades de personnalités tout au long de sa carrière toujours active, et son statut de culte parmi les fans se poursuit. Près de son anniversaire, les fans se sont rendus dans les salles de cinéma pour regarder des rediffusions de ses anciens films et leur enthousiasme est palpable.

Avec des classiques de Big B comme Deewar (1975), Don (1978), Namak Halal (1982), Amar, Akbar et Anthony (1977) faisant salle comble près d’un demi-siècle après leur sortie, les vidéos montrent des fans applaudissant et acclamant l’emblématique des scènes des films sont diffusées sur grand écran, presque comme si aucun temps ne s’était écoulé.

Qui a dit que le cinéma était mort ? Si vous étiez à l’une des projections de Bachchan, les gens sifflaient, applaudissaient, dansaient, pleuraient.@SrBachchan @FHF_Official pic.twitter.com/HYbnKsz3MD — Shivendra Singh Dungarpur (@shividungarpur) 9 octobre 2022

C’est un témoignage de la superstar durable de @SrBachchan que près de 50 ans après sa première sortie #deewar fait toujours salle comble avec des applaudissements/sifflets sur des scènes emblématiques dont les stars d’aujourd’hui ne peuvent que rêver. L’intensité mijotée et le swag sont incomparables. #AmitabhBachchan pic.twitter.com/EDEpTWoBTJ — Sumant Banerji (@sumantbanerji) 9 octobre 2022

QUELLE HUMEUR ! Regarder mon film préféré de tous les temps sur grand écran pour la première fois, avec un public de vieux et de jeunes qui applaudissait, riait, criait toutes les cinq minutes et chantait chaque chanson et nous connaissions tous chaque dialogue – vraiment spécial. @SrBachchan @FHF_Official #AmitabhBachchan pic.twitter.com/KnzlB3cZow — Samira Sood (@samirasood) 9 octobre 2022

#Deewar , #NamakHalal , #Enfiler et #AmarAkbarandAnthani sont épuisés dans les grands plex 😱 Ça se passe après 40-45 ans de sortie ? Ère Bacchan 🙏 – CineHub (@Its_CineHub) 9 octobre 2022

#Enfiler maison pleine en 1978 maintenant Don maison pleine en 2022 Le pouvoir de #AmitabhBachchan film Je t’aime Don @SrBachchan pic.twitter.com/QrftkbUiTQ – Aashish Palod (@aspalod) 6 octobre 2022

Shabana Azmi avait également récemment partagé un extrait similaire. En l’honneur de l’anniversaire de Big B, la Film Heritage Foundation organise un festival du film de 4 jours – “Bachchan Back To The Beginning”, présentant certains de ses meilleurs films dans les salles. L’un des films faisant partie du festival est Don, qui a été joué samedi soir. Alors que le théâtre était apparemment bondé, Shabana Azmi s’est rendue sur Instagram et a partagé une vidéo dans laquelle la foule a été vue en train de danser sur la chanson titre de Don.

Shabana a comparé le moment à un concert de rock et a qualifié le public d ‘«incroyable».

