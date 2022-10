Don de son corps et dynamique du changement climatique

Rebecca George ne se soucie pas des vautours qui se plaignent des arbres qui entourent la ferme corporelle de l’Université de Caroline de l’Ouest. Son arrivée a interrompu leur petit-déjeuner. George étudie la décomposition humaine, et une partie de la décomposition devient de la nourriture. Les charognards sont les bienvenus.

George, un anthropologue médico-légal, place le corps d’un donneur dans la station de recherche en ostéologie médico-légale, connue sous le nom de FOREST. C’est Enclosure One, où les donateurs se décomposent naturellement au-dessus du sol. A proximité se trouve l’Enclosure Two, où les chercheurs étudient les corps qui ont été enfouis dans le sol. Elle est la conservatrice de l’établissement et surveille les donneurs – parfois pendant des années – alors qu’ils ne deviennent que des os.

Aux États-Unis, environ 20 000 personnes ou leurs familles font don de leur corps à la recherche scientifique et à l’éducation chaque année. Quelle que soit la raison, la décision devient un cadeau. La FORÊT de la Caroline de l’Ouest fait partie des endroits où les gardiens attentifs savent que les morts et les vivants sont profondément liés, et la façon dont vous traitez le premier reflète la façon dont vous traitez le second. Lire l’histoire complète.

—Abby Ohlheiser

Nous sommes ravis de partager ce premier article de notre prochain numéro sur le thème de la mortalité, disponible à partir du 26 octobre. Si vous voulez le lire dès sa sortie, vous pouvez vous abonner à MIT Technology Review pour aussi peu que 80 $ par an.

L’action climatique prend de l’ampleur. Ainsi sont les catastrophes.

Ces derniers mois, nous avons été témoins de progrès spectaculaires en matière d’action climatique et de signes terrifiants des dangers que nous avons déclenchés.

Les États-Unis sont finalement devenus un chef de file de l’action climatique, promulguant un trio de lois majeures qui pourraient représenter le plus gros investissement fédéral jamais réalisé dans les technologies climatiques et d’énergie propre, et les énergies renouvelables, les véhicules électriques et les alternatives à la viande sont désormais des options grand public compétitives. .

Mais à bien d’autres égards, nous commençons tragiquement, désastreusement, avec un retard impardonnable. Alors que nous nous préparons à progresser plus rapidement à l’avenir, la mesure qui compte le plus a continué d’augmenter : les émissions mondiales ont atteint leur plus haut niveau jamais enregistré en 2021. Nous devons donc redoubler d’efforts pour accélérer les réductions d’émissions, et vite. Lire l’histoire complète.

Cet essai est une version étendue du discours d’ouverture que James Temple prononcera ce matin à ClimateTech, la conférence inaugurale sur le climat et l’énergie du MIT Technology Review qui se déroule aujourd’hui et demain. S’inscrire à billets de dernière minute et suivez les dernières mises à jour sur notre blog en direct.

Les mères des disparus mexicains utilisent les réseaux sociaux pour rechercher des charniers