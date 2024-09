Don Cherry et Ron MacLean réunis après la mort de leur fille

Près de cinq ans après son départ très médiatisé de Soirée du hockey au CanadaDon Cherry est bien loin de son époque sous les projecteurs nationaux.

Mais après le décès inattendu de sa fille Cindy à l’âge de 67 ans plus tôt cet été, les collègues de l’ancien animateur de CBC et de Sportsnet ont aidé Cherry à faire son deuil.

Le Toronto SunJoe Warmingtonun ami de longue date de Cherry, a écrit dans un article lundi qu’un visage familier aux Canadiens était parmi ceux qui consolaient Cherry.

« Plusieurs personnes tentent de l’aider à y parvenir, notamment son ancien acolyte de Coach’s Corner, Ron MacLean, qui a récemment apporté du café Tim Hortons. Ils ont discuté pendant une heure, ce qui est important puisque la rupture très publique du duo un samedi soir de 2019 fait encore mal [Cherry] et ses fans », a écrit Warmington.

« Pour être honnête, je ne m’en suis pas remise », a déclaré Cherry à Warmington à propos de la mort de Cindy.

Cherry n’est plus présent sur les ondes de CBC et de Sportsnet depuis novembre 2019, à la suite de ses commentaires sur un manque perçu d’immigrants portant des coquelicots autour du jour du Souvenir, commentaires qu’il a depuis répétés à plusieurs reprises.

À la suite de l’incident, MacLean a présenté une série d’excuses au nom de Cherry au cours des semaines suivantes, qualifiant les remarques de « blessantes, discriminatoires… [and] complètement faux » le lendemain d’une diffusion de la désormais disparue Hockey local montrer.

Dans le premier Soirée du hockey au Canada Cinq jours après le licenciement de Cherry, MacLean a prononcé un monologue de cinq minutes qui semblait tenter de se mettre dans le droit chemin pour récupérer sa propre carrière et sa connexion avec Cherry.

« Je ne pense pas que nous serons à nouveau amis un jour », a déclaré Cherry à propos de MacLean dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux en mai 2022 par Warmington, affirmant qu’il s’était senti trahi par MacLean dans les semaines qui ont suivi son licenciement.

Dans une interview avec le Le podcast de Bob McCown en 2023, MacLean a déclaré que les deux avaient toujours été davantage des partenaires de travail que de bons amis, mais qu’ils avaient fini par reprendre contact.

MacLean a ajouté que lui et Cherry partagent toujours un ensemble de sièges de saison des Maple Leafs de Toronto, l’un des billets les plus prisés du sport professionnel.

« Nous avons toujours été aux antipodes en termes de politique. Et c’est drôle, à mesure que le monde devient de plus en plus ainsi, on peut presque sentir que nous nous éloignons encore plus », a ajouté MacLean. « Nous fonctionnons à merveille en tant que collègues de travail, mais nous n’avons jamais été le genre d’amis que nous sommes. [to be close away from work] simplement parce que nous étions si différents.

MacLean reprend ses fonctions le Soirée du hockey au Canada encore cette saison, un poste qu’il occupe depuis 1986.