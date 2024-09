Don Cheadle réagit au retour de Robert Downey Jr. dans le rôle du Docteur Doom dans le MCU

Lors d’une récente interview au Festival international du film de Toronto dans le cadre de la promotion son dernier film Inarrêtable, Don Cheadle s’est assis avec Collider Steve Weintraub et jeter un peu de lumière sur Robert Downey Jr.Le retour de Downey dans le MCU. Au cours de la conversation, Cheadle a été interrogé sur la récente nouvelle selon laquelle Downey a été choisi pour incarner le Docteur Doom, une décision qui a fait beaucoup de bruit parmi les fans de Marvel. Downey, qui a joué Tony Stark/Iron Man dans neuf films du MCU, va désormais jouer le rôle du méchant Victor von Doom dans le prochain Les Vengeurs films, à commencer par Avengers : Le jugement dernier et continuant dans Avengers : Les guerres secrètes.









L’annonce a été faite lors du panel Hall H de Marvel au Comic-Con 2024 de San Diego, surprenant les fans avec le casting de Downey dans le rôle de l’emblématique Les Quatre Fantastiques L’un des opposants de Downey Jr., Victor Von Doom, s’est adressé à la foule avec une réplique enjouée : « Nouveau masque, même tâche. Que vous ai-je dit, j’aime jouer des personnages compliqués », a-t-il taquiné son public adorateur dans l’une des annonces de casting les plus choquantes de ces dernières années.

Lorsque Weintraub s’est renseigné sur d’éventuels engagements futurs pour Guerres secrètesCheadle a plaisanté : « Je ne sais pas de quoi vous parlez. » Il a continué à jouer le jeu du secret Marvel, ajoutant : «J’ai entendu parler des frères Russo. Il y en a deux ? » Il a ajouté en riant : « Tu sais que je ne peux pas parler de ce genre de choses. »







Don Cheadle était plutôt surpris

Image via Marvel Studios

Cependant, lorsqu’on l’a interrogé sur sa réaction au choix de Downey pour incarner l’emblématique Les Quatre Fantastiques méchant, Cheadle a révélé ses premières pensées, s’exclamant : « Je me suis dit : ‘C’est quoi ce bordel ?' ». Il a élaboré, affirmant que tout dans le MCU est toujours fluide : « Ils réécrivent, ils retravaillent, et donc honnêtement, je ne peux même pas taquiner quoi que ce soit ».

Cheadle a également évoqué le fait que le Guerres secrètes La production est toujours en cours de modification, les scripts étant réécrits et les plannings changeants. « Le point rouge », plaisanta Cheadle, faisant référence au secret qui entoure les projets Marvel. Dans sa plaisanterie avec Weintraub, Cheadle fit remarquer : « Vous en savez plus que moi. Vous donnez moi « informations », lorsque Weintraub a souligné que Joe Russo est occupé à travailler sur Citadelle Saison 2.





Bien que Cheadle n’ait pu rien confirmer à propos de son implication dans Guerres secrètessa réaction au casting de Downey pour incarner le Docteur Doom reflète la même surprise et la même excitation que ressentent de nombreux fans. Les plans de Marvel pour Guerres secrètes sont encore secrets, mais il est clair que les fans et les membres du casting attendent avec impatience la suite du MCU.

Restez à l’écoute de Collider pour en savoir plus sur le TIFF. Un merci spécial aux partenaires de cette année du Cinema Center x Collider Studio au TIFF 2024, notamment au sponsor principal Range Rover Sport ainsi qu’aux sponsors de soutien Peoples Group financial services, poppi soda, Don Julio Tequila, Legend Water et notre partenaire hôte du site Marbl Toronto. Et aussi Roxstar Entertainment, notre partenaire producteur d’événements et Photagonist Canada pour les services photo et vidéo.