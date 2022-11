Don Cheadle, Lindsay Lohan et d’autres stars partagent leurs films de vacances préférés

Comment les acteurs s’amusent-ils lorsqu’ils se retrouvent en famille ou entre amis pour les fêtes ? Ils regardent des films, comme nous tous. Ici, quelques-unes des stars des sorties de cette saison parlent des films qui sont devenus des traditions saisonnières de longue date, et des autres qu’elles espèrent voir un jour.

Hong Châu

Cette saison, l’actrice peut être vue dans “The Whale” et “The Menu”.

Sa préféré: “La boutique du coin» (1940), comédie romantique d’Ernst Lubitsch avec Jimmy Stewart et Margaret Sullavan dans le rôle de commis apparemment antagonistes dans un magasin de Budapest.

Pourquoi: Il y a juste tout. Il se déroule pendant la période de Noël, même si ce n’est pas un film de vacances typique. C’est une comédie en milieu de travail. C’est une comédie romantique. Et même les personnages secondaires sont tous mémorables, et la comédie est tout simplement intemporelle. J’aime vraiment Pépi [William Tracy as a comically cocksure delivery boy], bizarrement. J’aime qu’il gagne à la fin et qu’il remplace le personnage de Jimmy Stewart, en gros. S’ils font une suite, il devrait être le personnage principal. Et la musique est romantique et douce, même cette petite chanson sur la boîte à cigares. J’aime être transporté à chaque fois que je regarde un film. Et se retrouver dans cette boutique pleine de merveilleux petits articles, et avoir toute la signalisation en hongrois, fait ça. J’aimerais pouvoir être là-dedans et juste pouvoir examiner et toucher à tout.

Ma fille a 23 mois et je pense que ce sera un bon moment pour elle. En fait, elle regarde beaucoup de films plus anciens, comme “Singin’ in the Rain” et la compilation “That’s Entertainment”. Elle a donc beaucoup vu Fred Astaire et Ginger Rogers et Gene Kelly et Debbie Reynolds.