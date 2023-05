Don C s’associe à Moët & Chandon pour une collection spéciale NBA

Don C à ne pas manquer !

Moët & Chandon, le champagne officiel de la NBA, s’associe à un célèbre créateur de streetwear Don C pour une collection en édition limitée qui inspirerait les passionnés de bulles et les amateurs de cerceaux à célébrer une saison de moments extraordinaires.

https://instagram.com/p/Cr_WGECuFc4/

La célèbre maison de champagne française a exploité le Juste Don fondateur de cultiver la synergie naturelle entre sa vision artistique et la culture des deux marques.

« La fusion du sport et du luxe est là maintenant, et elle est là pour rester. Des collaborations comme celle-ci maintiendront cette intersection de la culture, du luxe et du sport au premier plan de l’esprit des gens, et je suis ravi de réunir deux mondes qui comptent tant pour moi, personnellement », a déclaré Don C, Just Don Founder et Creative Strategy. & Conseiller en design des Chicago Bulls. « Comme le montre son partenariat avec la NBA, Moët & Chandon brosse le tableau de la pertinence culturelle, tout en préservant son luxe et son héritage séculaire. »

Disponible exclusivement aux États-Unis, la collection en édition limitée Moët & Chandon et NBA de Just Don s’inspire de l’héritage de Moët & Chandon mélangé au sport préféré de Don : le basketball.

La collection comprend les logos de huit équipes de la NBA, dont les Los Angeles Lakers, les New Orleans Pelicans, les Memphis Grizzlies, les Miami Heat, l’Oklahoma Thunder, les Dallas Mavericks, les Charlotte Hornets et les Milwaukee Bucks, tout en évoquant une sensation amusante et fantaisiste rappelant la marque Moët & Chandon. .

« Nous sommes ravis de nous associer à notre ami de longue date de la Maison, Don C, en lui donnant carte blanche pour repenser le design de deux de nos bouteilles de champagne les plus convoitées », a déclaré Anne-Sophie Stock, Vice-Présidente de Moët & Chandon. « Conformément à l’identité de notre marque, cette collection d’éditions limitées Impérial Brut, Nectar Impérial Rosé et sweat à capuche personnalisé donne vie aux mondes du luxe et du sport. Grâce à cette collaboration, nous encourageons la célébration autour des moments extraordinaires de la vie : des grands championnats aux petites victoires de la vie, et tout le reste. »

Pour compléter la collection capsule, Don C a créé un sweat à capuche en édition limitée qui allie le luxe et l’héritage de la maison de champagne à une touche moderne et audacieuse conçue avec des détails complexes, idéale pour célébrer vos équipes préférées pendant la saison NBA 2023 et au-delà.

Les flacons de collaboration de la collection Moët & Chandon et NBA de Just Don sont disponibles en quantités limitées ici et dans certains endroits du pays.