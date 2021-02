Une série de photos intimes a vu le jour offrant un aperçu des coulisses de la vie de Sir Donald Bradman.

La collection de 65 photos de photos en noir et blanc originales et largement invisibles du grand cricket tardif ira sous le marteau lors d’une vente aux enchères lundi prochain.

Certains s’attendaient à rapporter entre 200 et 400 dollars, tandis que d’autres devraient être vendus jusqu’à 1000 dollars.

Les photos offrent un aperçu fascinant de la vie et de l’époque de l’une des icônes sportives les plus appréciées et les plus appréciées d’Australie.

L’un montre un Bradman torse nu dans un match de lutte tandis que d’autres le montrent avec sa femme Jessie au cours de leur mariage de 65 ans.

Don Bradman (photo de droite) était une affaire de cricket – hors du terrain, il aimait se laisser tomber les cheveux

Largement considéré comme le plus grand athlète australien de tous les temps, Bradman a fait ses débuts au Test en 1928 contre l’Angleterre le 30 novembre en fanfare.

Exactement deux décennies plus tard, il portait pour la dernière fois son vert baggy tant convoité, également contre le vieil ennemi. Il a officiellement fermé le rideau sur une brillante carrière de cricket qui n’aura probablement jamais été égalée en termes de statistiques.

Bradman a terminé avec une moyenne au bâton de 99,94, et avant ses dernières manches, sa moyenne était de 101,39.

Le joueur de cricket australien Don Bradman avec sa femme Jessie (photo de gauche) dans le Berkshire, en Angleterre en 1938

Don Bradman (photo ci-dessus) le jour de son mariage en 1932 à l’église St Paul à Burwood, NSW

Don Bradman (photo ci-dessus) est considéré comme le meilleur batteur que le monde du cricket ait jamais vu

La scène s’est déroulée à The Oval à Londres, Bradman n’ayant besoin que de quatre points pour atteindre 7000 essais en 70 manches.

Cela aurait vu Bradman prendre sa retraite avec une moyenne parfaite de 100 dans sa carrière de Test, mais parfois le destin intervient.

Entrez Eric Hollies, 19 ans, un melon anglais en plein essor à l’époque.

À la grande surprise de la foule et du monde entier, le Hollies non annoncé n’a pris que deux balles pour renvoyer le meilleur sportif australien de tous les temps pour un canard dans son apparence de chant de cygne dans ses blancs.

Voilà pour le sentiment. Cela garantissait également que Hollies ferait pour toujours partie de l’histoire du cricket et du sport en raison des circonstances entourant son précieux guichet.

Le partenaire au bâton de Bradman ce jour-là, Arthur Morris, a regardé le moment historique se dérouler à 22 mètres.

Il « ne pouvait pas croire » ce qui s’était passé, mais a récemment déclaré que Bradman avait accepté le licenciement dans sa foulée.

Le baggy vert (photo ci-dessus) porté par Don Bradman lorsqu’il représentait l’Australie de 1928 à 1948

L’appétit de Bradman pour les courses et son désir incessant d’être le meilleur l’ont vu dominer le cricket mondial

Après sa retraite, Don Bradman (photo ci-dessus au milieu) est entré dans l’administration du cricket

Sir Don Bradman (photo de gauche) était totalement dévoué à sa femme Jessie depuis le moment où ils se sont mariés

«Don a été très déçu. Mais il l’a pris sur le menton. Je suis désolé qu’il n’ait pas eu une moyenne de cent (100), car personne ne le fera jamais », a-t-il déclaré à ABC.

‘Ces gars aujourd’hui aiment [Steve] Smith, ils l’appellent un autre Bradman. Mais vraiment, ils sont comme le reste d’entre nous, mon pote, ils ne sont qu’à moitié aussi bons que lui (Bradman). Aussi simple que cela.’

Après sa retraite, Bradman a été fait chevalier pour ses services au sport, avant de se forger une carrière respectée dans l’administration avec l’Australian Cricket Board.

Il s’est retiré en 1980 pour vivre une vie reclus avec sa femme, avant de décéder en février 2001, à l’âge de 92 ans.

Don Bradman (photo de gauche) avec des grands australiens à la retraite devenus commentateurs Richie Benaud et Bill Lawry

L’enthousiasme de Bradman pour le sport (photo ci-dessus) n’a pas diminué car il a apprécié sa retraite

Les exploits au bâton de Bradman l’ont rapidement vu devenir une figure légendaire du jeu à travers le monde