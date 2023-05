Don 3 : Shah Rukh Khan quitte la franchise ; Farhan Akhtar pour débuter le film avec un nouveau leader ? Les fans suggèrent le nom de CET acteur

Maintenant, pouvez-vous imaginer Don sans Shah Rukh Khan ? Pas vrai, mais malheureusement, cela se produit, et il y a un rapport de la star de Pathaan quittant la franchise car il n’aurait apparemment pas envie de faire quelque chose que le script propose, et même Farhan Akhtar et Excel Entertainment sont d’accord avec ce développement et sont maintenant à la recherche du nouveau leader qui fera avancer la franchise. Les rapports suggèrent qu’Excel Entertainment est en pourparlers avec l’acteur de la liste A avec qui ils ont également travaillé, et il y a des spéculations selon lesquelles l’acteur n’est personne d’autre que Hrithik Roshan ou Ranveer Singh.

Alors que la nouvelle de la sortie de SRK du film est connue, les fans suggèrent deux noms : le premier est Ranveer et le second est la star de Fighter Hrithik Roshan. Cela dit, Excel Entertainment et Farhan Akhtar partagent un lien fort avec ces deux acteurs. Un utilisateur a écrit : « Prêt à attendre une autre décennie mais pas de Don 3 sans SRK ». Un autre utilisateur a déclaré: « Les créateurs approchent Ranveer Singh … il ne rentrera pas dans ce personnage. Il est un ki dukan sur-agissant … je pense que l’acteur de la jeune génération doit jouer le rôle principal … ou … Ranbir Kapoor ». Un autre utilisateur a dit, » Nahi chahiye DON 3 sans SRK »

Alors que les internautes supposent même que maintenant que Shah Rukh Khan est sorti, il sera plus facile d’avoir la junglee OG Billi Priyanka Chopra à bord car elle partage de bons rapports avec ces deux acteurs et même Farhan Akhtar, Shah Rukh Khan les fans sont mécontents de la nouvelle de sa sortie, et ils disent qu’il n’y a pas de Don sans SRK. Eh bien, lorsque Shah Rukh Khan est entré dans la peau d’Amitabh Bachchan, qui est l’OG Don, beaucoup n’étaient pas sûrs que SRK s’intégrerait, mais il a changé la donne. Maintenant, il sera intéressant de voir qui franchira le pas pour devenir le nouveau Don.