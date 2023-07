Don 3 : Ranveer Singh remplace Shah Rukh Khan dans l’actioner ? Les internautes ne sont pas trop contents [Check Reactions]

Don 3 est l’une des franchises cinématographiques les plus attendues de l’industrie du divertissement. Les films ont à ce jour joué Shah Rukh Khan en tête. Les films ont une énorme base de fans et les fans de Shah Rukh Khan attendaient avec impatience le prochain film de la franchise. Cependant, il y a quelques semaines, il a été dit que SRK ne reviendrait pas dans la série Don. On a dit que Ranveer Singh va jouer dans le prochain film de la franchise Don. Et il semble qu’il ait été confirmé pour Farhan Aktarc’est Don 3.

Ranveer Singh remplace Shah Rukh Khan dans Don 3 ?

Selon un rapport publié sur un portail d’informations sur le divertissement en ligne, Ranveer Singh sera la tête d’affiche du film Don 3. L’acteur de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani perpétuera l’héritage de la franchise, selon les rapports. On dit également que la franchise Don subira une cure de jouvence. On dit qu’une annonce officielle sera faite prochainement. Une annonce officielle devrait tomber le jour de son anniversaire, la semaine prochaine.

#RanveerSingh CONFIRMÉ pour #Don3… Le film bourré d’action de Farhan Akhtar #Enfiler franchise fait peau neuve, et @RanveerOfficial a été mis en place pour perpétuer l’héritage… L’annonce officielle sera publiée le jour de l’anniversaire de Ranveer la semaine prochaine ! Rahul Raut (@Rahulrautwrites) 1 juillet 2023

Les internautes réagissent à Ranveer Singh en tête d’affiche du film Don 3

Dès qu’il a été annoncé que Ranveer Singh reprendrait la franchise Don 3, les fans de la série ainsi que Shah Rukh Khan ont commencé à réagir à la même chose. Beaucoup de fans semblent en colère et contrariés par le fait que SRK ne fasse plus partie du film. Certains internautes l’ont qualifié de gros déclassement, ce que personne ne mérite bien sûr. Les fans de Ranveer Singh sont cependant assez satisfaits de la mise à jour. C’est en effet un grand film et ses fans aimeraient le voir dans un avatar différent. Farhan Akhtar, qui a réalisé les deux premiers films de la franchise, a également été critiqué. Découvrez les réactions ici :

C’est comme une rétrogradation de kohli à Sharma en tant que capitaine de l’équipe de test indienne Curieux_Sharma ? ? (@abhinav_me) 1 juillet 2023

Tous les meilleurs Ranveer Anniversaire de Prabhatha 25 juin (@rogobertha) 1 juillet 2023

Farhan gali khane ke mensonge prêt rehna usdin ? Baazigar (FAN) (@SRKsbaazigar) 1 juillet 2023

Joker ko Don bana diya BC ???? Freak4SRKAritra/JAWAN 7 23 septembre ?? (Compte de fan) (@SRKs_aficionado) 1 juillet 2023

?? Priyanka ? (@iPriiyanka) 1 juillet 2023

Je ne suis pas fan de SRK ou de Ranveer, mais #Enfiler était complètement pour SRK la façon dont le personnage était décrit. Même ceux qui ne sont pas fans de SRK aiment aussi son personnage dans #ENFILER. Ranveer a un pouvoir d’acteur, mais le langage corporel de SRK est le meilleur dans ce rôle. » #Don3 LIT (@lzyintrdytrdr) 1 juillet 2023

kya kya din aa gye hai ?? Aariyan (@aariaariyann) 1 juillet 2023

Wow Ranveer Singh s’aligne ? baiju annonce kab hoga asutosh (@asutosh0025) 1 juillet 2023

Sadakchap don mubarak ho dosto Victor (@army_kingx) 1 juillet 2023

L’héritage est terminé avec SRK. Gourab. (@iamgourab_21) 1 juillet 2023

Putain farhan putain de ranveer Boycottez le 3 BroGizmo (@BroGizmo) 1 juillet 2023

Terrible choix car Ranveer n’a pas le look élégant et les performances qui sont le point principal pour Don Le Prince (@Hrithikmyhero) 1 juillet 2023

Héritage ? VIVEK (@vivek1252vkr) 1 juillet 2023

Ne pas reporter Reporter l’héritage Vikas (@thunderxstorm07) 1 juillet 2023

@FarOutAkhtar repenser et jeter Hrithik Roshan…. Le seul digne successeur de Bachchan. AtmaNirbhar Yash Modi (@YashMod19555127) 1 juillet 2023

??? Deepveerwale (@bakhtawarsohai3) 1 juillet 2023

Khatam ta ta au revoir SRK KA FAN (@iamsrkfan97) 1 juillet 2023

Course-Course 2-Course 3 Don-Don 2-Don 3 3.0 (@tony_bhakt09) 1 juillet 2023

Ranveer comme Don & Anushka comme Roma ??? AA (@salsachhin) 1 juillet 2023

Gaaliyo ke liye tayyar raho @FarOutAkhtar John Snow (@JohnSnowTweet) 1 juillet 2023

TOUTES CES ANNÉES, NOUS AVONS VOULU D3 POUR SRK, PAS RÉNOVÉ. C’EST EXACTEMENT L’OPPOSÉ DE CE QUE NOUS AVONS DEMANDÉ. Mohamed Asif Ahmed (@iAsifMe) 1 juillet 2023

J’espère que quelqu’un d’autre double pour Ranveer, sa voix ne correspond tout simplement pas à ce personnage, à part toutes les autres choses. maaya (@mohmaaya) 1 juillet 2023

KJo a essayé de le faire SRK et maintenant c’est au tour de Farhan ! ? Kabhi Pathaan Kabhi Jawan (@NayaSrk) 1 juillet 2023

Passera. Ty Fan de Kunal S Shah Abjr ~ (@shahks82) 1 juillet 2023

ce n’est pas la suite de Don 2 Le don de Ranveer est « Don 3.0 » FaisalSrkian (@FaisalRobin3) 1 juillet 2023

Yhhhss whoopieeee ???? ‘ (@RanveersPeony) 1 juillet 2023

Ab ghodo kii course moi ghdhe bhi dorege ?? roi de Bollywood ? (@FaizanF6246820) 1 juillet 2023

Ranveer Singh est un acteur talentueux. Il se prépare pour son prochain avec Dharma Productions appelé Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani qui met également en vedette Alia Bhatt. Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani marque le retour de Karan Johar en tant que réalisateur. Outre Ranveer et Alia, le film met également en vedette Dharmendra, Shabana Azmi et Jaya Bachchan, pour n’en nommer que quelques-uns. Ailleurs, il était dit que Farhan Akhtar allait faire Jee Le Zaraa avec Priyanka Chopra, Alia et Katrina Kaif. Cependant, cela a été retardé depuis l’indisponibilité des dates de toutes les actrices à un moment donné. Farhan travaillerait sur le remake de Campeones avec Aamir Khan.