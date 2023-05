Don 3 : Ranveer Singh remplace Shah Rukh Khan ; annonce officielle bientôt?

Shah Rukh Khan a choisi de ne pas Farhan Aktarc’est Don 3 laissant les fans le cœur brisé. Et dès que la nouvelle du Badshah de Bollywood ne faisant pas le film de franchise le plus populaire est arrivée sur Internet, les internautes ont commencé à suggérer des noms. Deux noms étaient largement partagés, l’un étant Ranveer Singh et l’autre étant Hrithik Roshan. Et maintenant, les derniers rapports suggèrent que Ranveer Singh a remplacé Shah Rukh Khan dans Don 3. Oui, si les rapports sont là, Ranveer Singh prendra le relais dans le prochain film.

Ranveer Singh remplace Shah Rukh Khan dans Don 3

Selon un rapport publié sur un portail d’informations sur le divertissement en ligne, Ranveer Singh a été enfermé pour le rôle principal dans Don 3. L’acteur de Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani a déjà travaillé avec Excel Entertainment et il semble que les créateurs aient trouvé leur héros en lui. . News18 rapporte que les créateurs recherchaient quelqu’un qui soit un nom populaire ainsi qu’un bancable pour faire avancer l’héritage tel que la franchise Don. Ils ont choisi Ranveer pour la même chose.

Ranveer Singh et les réalisateurs ont travaillé ensemble dans le passé et le film a également été un succès. Les fabricants attendent maintenant de jauger les réactions des gens sur le même sujet. Il ne sera pas facile de s’intégrer car Shah Rukh Khan s’est gravé comme Don dans le cœur et l’esprit de tout le monde avec son portrait charismatique.

Annonce de Don 3 avec Ranveer Singh bientôt disponible ?

Eh bien, ce n’est pas seulement cela, les fabricants prévoient de faire une annonce officielle à ce sujet bientôt, indique le rapport. Alors que le public attend la même chose, le rapport indique que Ranveer a déjà tourné l’annonce vidéo. Et maintenant, la maison de production a hâte de le sortir sans plus tarder. On dit que Shah Rukh Khan a déjà été informé que Ranveer était le Don dans Don 3.

Don 3 développements

Eh bien, Shah Rukh Khan aurait choisi de ne pas participer au film parce qu’il voulait faire quelque chose de commercial qui s’adresserait à toutes les sections du public. Et Don 3 ne correspondait pas à la facture, semble-t-il. L’acteur resterait à l’écart du genre pendant un certain temps. Ailleurs, il y a quelques mois, il y avait des rapports sur les fabricants prévoyant de réunir deux dons, c’est-à-dire Shah Rukh Khan et Amitabh Bachchan. Be SRK a estimé que ce serait fantaisiste et s’est retiré du projet.