Don 3 : Pas Kiara Advani mais Kriti Sanon en pourparlers pour le rôle principal face à Ranveer Singh ? [watch video]

Don 3 avec Ranveer Singh a été annoncé il y a quelques jours par Farhan Aktar. Plus tôt Shah Rukh Khan joué le rôle de Enfiler. Et les fans de la franchise et de la superstar sont toujours mécontents de la prise en charge de Ranveer. Le teaser de Don 3 avec Ranveer Singh a reçu une réponse mitigée. Et bientôt, il y a eu des discussions sur le rôle de la femme principale dans le nouveau film à venir. Qui jouera Junglee Billi dans le prochain film de Don ? Eh bien, il y avait des spéculations sur Kiara Advani être approché. Mais maintenant, Kriti Sanonle nom de a surgi.

Kriti Sanon est-il en pourparlers pour le rôle principal face à Ranveer Singh dans Don 3 ?

Une vidéo de Kriti Sanon rencontrant Ritesh Sidhwani, co-fondateur d’Excel Entertainment avec Farhan Akhtar devient virale. Excel Entertainment a produit la franchise Don. Le Adipurush L’actrice a été vue en train de serrer le cinéaste dans ses bras avant de sortir du bâtiment et de se diriger vers sa chic Mercedes Maybach. Avant de monter dans sa voiture, Kriti a posé pour les photographes qui étaient rassemblés devant le bureau. L’actrice a été vue dans un t-shirt et un short en jean qu’elle a associés à des baskets. Un utilisateur de Reddit a partagé la vidéo et a demandé si c’était pour Don 3. Et ainsi ont commencé les spéculations selon lesquelles Kriti serait approché pour le rôle principal face à Ranveer Singh.

Kriti Sanon repéré au bureau d’Excel Entertainment (Don 3?) par u/Big-Criticism-8926 dans BollyBlindsNGossip

Kiara Advani ou Kriti Sanon pour jouer le rôle principal face à Ranveer dans Don 3 ? Les internautes réagissent

Eh bien, ce ne sont que des spéculations sur les réseaux sociaux. Avant c’était Kiara Advani, qui a gravi les échelons du succès avec Bhool Bhulaiyaa 2, Jugjugg Jeeyo et Satyaprem Ki Katha et plus de films, qui aurait été approché par les réalisateurs. Pour l’instant, il n’y a eu aucune confirmation d’actrices approchées. Même Kriti n’est qu’une spéculation. Cependant, les internautes partagent leurs réflexions à ce sujet. Beaucoup de gens n’ont pas apprécié les rumeurs. Eh bien, la franchise comptait des stars bien établies et aimées. Voir quelqu’un d’autre serait difficile pour certains. Découvrons leurs réactions ici :

Pendant ce temps, Farhan et Ritesh ont demandé aux fans d’embrasser la nouvelle ère de Don avec autant d’amour qu’ils l’ont fait lorsque Shah Rukh Khan a succédé à Amitabh Bachchan.