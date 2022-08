Dommaraju Gukesh surprend l’ancien challenger du championnat du monde Alexei Shirov pour donner à l’Inde B sa cinquième victoire consécutive à la 44e Olympiade d’échecs

Le jeune grand maître indien D Gukesh a provoqué la plus grande surprise de la ronde 5 de la 44e Olympiade d’échecs en battant l’ancien challenger du championnat du monde Alexei Shirov alors que l’Inde B a choqué l’Espagne par un score de 2,5-1,5 ici mardi. sans défaite lors de cet événement prestigieux, mais a également aidé l’Inde B à remporter une victoire impressionnante contre la quatrième tête de série, l’équipe d’Espagne, cinquième victoire consécutive dans la section ouverte.

C’était la cinquième victoire de Gukesh d’affilée dans cette épreuve. Incidemment, après cette victoire, il dépasse Vidit Gujrathi dans les classements en direct pour être le troisième joueur le mieux noté en Inde après Viswanathan Anand et Pentala Harikrishna. C’est un plaisir de jouer contre un joueur du calibre de Shirov et le battre est spécial », a déclaré Gukesh après le match.



Le jeu était d’ailleurs un vieux sicilien où Shirov a tenté un neuvième coup non conventionnel. Gukesh a été rapide et a commencé à faire pression pour la victoire après avoir émoussé les pièces de Shirov. Son roi a personnellement escorté l’un de ses pions jusqu’à la place reine avec l’aide de ses deux tours, provoquant la démission de Shirov au 44e tour dans une position irréparable.

“Ma stratégie était de le provoquer et étant un joueur agressif, il ne pouvait pas résister aux mouvements agressifs, ceux que j’anticipais. Il y a eu beaucoup de schémas de mat plus tard dans le jeu », a ajouté Gukesh.

Adhiban B était également en pleine forme, battant le GM Eduardo Iturrizaga dans un chef-d’œuvre stratégique tandis que Nihal Sarin tenait Anton Guijar à égalité. L’Inde A et l’Inde C ont également remporté des victoires identiques contre la Roumanie et la Croatie respectivement dans d’autres matches de la section ouverte.

Pendant ce temps, dans la section féminine, l’Inde A a également enregistré sa cinquième victoire consécutive avec Tania Sachdev apportant une fois de plus le point gagnant pour son équipe. Ils ont battu la France par une marge de 2,5 à 1,5 après que Koneru Humpy, Harika Dronavalli Harika et R Vaishali aient tiré leurs rencontres. L’équipe féminine indienne B, d’autre part, a perdu contre la Géorgie fantaisiste avec un score de 0-3 tandis que l’équipe C a tenu le Brésil à un Match nul 2-2.

Dans une partie Queen’s Gambit Declined, Sachdev a été forcée de jouer du côté de la reine où ses pièces contrôlaient le plateau. Après avoir gagné un pion, elle l’a poussé jusqu’au sixième rang. Par la suite, les reines ont été échangées de force par Sachdev et elle a terminé la partie avec un coup tactique soigné au 56e tour. Harika et Sophie Millet ont signé une trêve après 40 coups à égalité.

