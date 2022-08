Dommaraju Gukesh bat Caruana lors de la victoire de l’Olympiade d’échecs en Inde face à la tête de série USA

Le grand maître (GM) de seize ans D.Gukesh (cote Elo 2 684), le joueur d’échecs indien “Rajinikanth”, a mis le feu samedi à l’Olympiade de Chennai en battant la super GM américaine Fabiona Caruana (cote Elo 2 783).

L’équipe India-2 a infligé une défaite royale aux États-Unis, tête de série numéro un.

Avec cette victoire, Gukesh entre peut-être dans l’histoire de l’Olympiade avec le score le plus élevé de 8/8 et trois tours de plus à faire.

Gukesh a continué à frapper au-dessus de son poids et a donné le coup de grâce à Caruana, qui était à près de 100 points ELO au-dessus de l’Indien. Jouant avec des pièces noires, Gukesh a opté pour la défense sicilienne et pendant longtemps, il était sur le pied arrière.



« Gukesh a eu du mal dans l’ouverture et Caruana avait un grand avantage. Mais Gukesh a bien géré la position sans céder un pouce à son adversaire sur l’échiquier de 64 cases », avait déclaré à l’IANS le GM Vishnu Prasanna, l’entraîneur de la dernière sensation d’échecs indienne. Selon Prasanna, l’Américaine, bien qu’ayant l’avantage, n’a pas été en mesure de la faire avancer autour du coup 21/22.

“Tout en conservant bien sa position, Gukesh a eu son opportunité entre les coups 28-31 et en a profité”, a-t-il ajouté. Prasanna, un entraîneur de longue date de Gukesh, a déclaré que le saut de son quartier était inattendu avant le tournoi.

“Gukesh a très bien géré la pression même s’il n’avait pas l’expérience de jouer à ce niveau jusqu’à présent”, a-t-il déclaré. Trois autres juniors de l’équipe India-2 ont également frappé bien au-dessus de leur poids pour vaincre l’équipe américaine la mieux classée. rempli de super GM – ceux qui ont une cote ELO supérieure à 2 700.

Au quatrième échiquier, le GMI indien Raunak Sadhwani a infligé une défaite de 45 coups au GMI Leinier Dominguez Perez (2 754). Le GMI indien Nihal Sarin (2 651) a fait match nul avec Levon Aronian (2 775) et le GMI R. Praggnanandhaa (2 648) a partagé les points avec GM Wesley So (2 773).

