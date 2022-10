Dommages météorologiques extrêmes subis par 1 Canadien sur 5 : sondage

Selon un nouveau sondage, plus d’un Canadien sur cinq affirme qu’un membre de sa famille ou un ami proche a subi des dommages matériels ou des pertes en raison de conditions météorologiques extrêmes au cours de l’année écoulée.

Un sondage Nanos réalisé pour CTV News a révélé que les résidents de l’Atlantique étaient beaucoup plus susceptibles d’avoir subi des dommages matériels ou des pertes en raison de conditions météorologiques extrêmes, sept sur dix répondant qu’eux-mêmes (38 %) ou un membre de la famille ou un ami proche (33 % ) au cours des 12 derniers mois.

Ce graphique montre le taux auquel les Canadiens ont subi des dommages matériels ou des pertes en raison de conditions météorologiques extrêmes au cours des 12 derniers mois, selon un récent sondage de Nanos Research. (Enquête Nanos Research pour CTV News)

Le Québec avait la plus faible proportion de résidents répondant qu’eux-mêmes ou un membre de leur famille ou un ami proche avaient subi des dommages matériels, à 4,1 %, suivi de la Colombie-Britannique, de l’Ontario et des provinces des Prairies. Les hommes et les femmes étaient également susceptibles de dire qu’ils avaient subi des dommages – à 10,3 et 10,2% respectivement – bien que les femmes soient légèrement plus susceptibles de dire qu’un membre de la famille ou un ami proche en avait subi.

Les données confirment les avertissements des climatologues selon lesquels le Canada atlantique est particulièrement vulnérable aux dommages causés par les tempêtes côtières qui entraînent de puissantes rafales de vent, de fortes pluies et des ondes de tempête. Le changement climatique aggrave ces risques.

Ce graphique montre le taux auquel les habitants du Canada atlantique ont subi des dommages matériels ou des pertes en raison de conditions météorologiques extrêmes au cours des 12 derniers mois, selon un récent sondage de Nanos Research. (Enquête Nanos Research pour CTV News)

Lorsque la tempête post-tropicale Fiona a frappé Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick le 24 septembre, elle a causé entre 300 et 700 millions de dollars de pertes assurées. La tempête a déchiré les toits des maisons, emporté les routes et emporté les maisons et les gens dans la mer. Certaines communautés – comme Shediac, NB – disent que cela pourrait prendre jusqu’au printemps prochain pour terminer le nettoyage après la tempête.

MESURES PRÉVENTIVES

Dans certains cas, des mesures préventives peuvent aider à atténuer les pertes et les dommages dus à des phénomènes météorologiques extrêmes tels que Fiona. Selon le sondage Nanos, cependant, la plupart des Canadiens ne prennent pas ces mesures.

Le sondage a révélé qu’un peu plus de trois Canadiens sur quatre disent n’avoir rien fait pour aider à protéger leur propriété contre les dommages causés par les conditions météorologiques extrêmes au cours des 12 derniers mois.

Les Canadiens de l’Atlantique étaient plus susceptibles que la plupart d’entre eux d’avoir pris des précautions, comme l’ajout ou l’amélioration du drainage et des améliorations à leurs toits. Plus d’un sur quatre a déclaré avoir défriché ou taillé des arbres et dégagé ou sécurisé des articles et des meubles d’extérieur.

MÉTHODOLOGIE

Nanos Research est une firme de recherche sur l’opinion publique.

Nanos a mené un sondage hybride téléphonique et en ligne aléatoire à double cadre (lignes terrestres et cellulaires) auprès de 1 037 Canadiens âgés de 18 ans ou plus entre le 30 septembre et le 3 octobre 2022 dans le cadre d’un sondage omnibus. Les participants ont été recrutés au hasard par téléphone à l’aide d’agents en direct et ont répondu à un sondage en ligne. L’échantillon comprenait des lignes terrestres et cellulaires à travers le Canada. Les résultats ont été vérifiés statistiquement et pondérés selon l’âge et le sexe à l’aide des dernières informations du recensement et l’échantillon est stratifié géographiquement pour être représentatif du Canada.

Personnes appelées au hasard en utilisant la numérotation aléatoire avec un maximum de cinq rappels. La marge d’erreur de cette enquête est de 3,1 points de pourcentage, 19 fois sur 20. Cette étude a été commandée par CTV News et la recherche a été menée par Nanos Research.