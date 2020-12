GUADALUPE CANYON, Arizona (AP) – Des équipes de travail déclenchent des explosions de dynamite dans le coin sud-est reculé et accidenté de l’Arizona, remodelant à jamais le paysage alors qu’elles pulvérisent les sommets des montagnes dans une précipitation pour construire davantage le mur frontalier du président Donald Trump avant la fin de son mandat le mois prochain .

Chaque explosion dans le canyon de Guadalupe libère des bouffées de poussière alors que les travailleurs nivellent la terre pour faire place à des colonnes en acier de 9 mètres de haut près de la ligne du Nouveau-Mexique. Des machines lourdes rampent sur des routes creusées dans des pentes rocheuses tandis qu’un robinet-tap-tap ouvre des trous pour des poteaux sur la propriété du Bureau of Land Management des États-Unis.

Trump a accéléré la construction de murs frontaliers au cours de sa dernière année, principalement dans les refuges pour la faune et les territoires autochtones appartenant au gouvernement en Arizona et au Nouveau-Mexique, évitant les combats juridiques pour des terres privées dans les zones de passage plus fréquentées du Texas. Le travail a causé des dommages environnementaux, empêchant les animaux de se déplacer librement et marquant des paysages de montagne et de désert uniques que les défenseurs de l’environnement craignent d’être irréversibles. L’administration dit qu’elle protège la sécurité nationale, la citant pour renoncer aux lois environnementales dans sa volonté de mettre en œuvre une politique d’immigration emblématique.

Les écologistes espèrent que le président élu Joe Biden arrêtera les travaux, mais cela pourrait être difficile et coûteux à faire rapidement et pourrait encore laisser des piliers dominant des zones frontalières sensibles.

Les pires dégâts se produisent le long de la frontière de l’Arizona, des cactus saguaro vieux d’un siècle renversés dans le désert occidental aux étangs rétrécis de poissons en voie de disparition dans les canyons de l’est. La construction récente a bouclé ce qui était la dernière grande rivière non barrée du sud-ouest. Il est plus difficile pour les tortues du désert, les ocelot occasionnels et les plus petites chouettes du monde de traverser la frontière.

«Les paysages interconnectés qui s’étendent sur deux pays sont en train d’être convertis en friches industrielles», a déclaré Randy Serraglio du Centre pour la diversité biologique de Tucson.

Dans la réserve faunique nationale de San Bernardino, près du canyon de Guadalupe, le biologiste Myles Traphagen a déclaré que les caméras de terrain avaient capturé 90% de moins de mouvements d’animaux comme les lions de montagne, les lynx roux et les javelots ressemblant à des cochons au cours des trois derniers mois.

«Ce mur est le plus grand obstacle au mouvement de la faune que nous ayons jamais vu dans cette partie du monde», a déclaré Traphagen de l’organisation à but non lucratif Wildlands Network. «Cela modifie l’histoire évolutive de l’Amérique du Nord.»

Le Fish and Wildlife Service des États-Unis a créé en 1982 un refuge de près de 10 km2 pour protéger les ressources en eau et les poissons indigènes en voie de disparition. Divers colibris, abeilles, papillons et chauves-souris y vivent également.

Depuis que les entrepreneurs des douanes et de la protection des frontières américaines ont commencé à construire un nouveau tronçon de mur en octobre, les écologistes estiment que des millions de gallons d’eau souterraine ont été pompés pour mélanger le ciment et pulvériser sur les chemins de terre poussiéreux.

L’énergie solaire pompe maintenant de l’eau dans un étang qui rétrécit sous des peupliers bruissants. Les ouaouarons croassent et les topminnows de Yaqui se tortillent dans la piscine autrefois alimentée uniquement par des puits artésiens naturels tirant de l’eau ancienne d’un aquifère.

Une barrière de 3 miles (5 kilomètres) a bouclé un couloir de migration pour la faune entre la Sierra Madre au Mexique et les montagnes Rocheuses au nord, menaçant des espèces comme la grenouille léopard Chiricahua en voie de disparition et le faucon aplomado bleu-gris.

L’administration Trump affirme avoir parcouru 692 kilomètres du mur de 15 milliards de dollars et promet d’atteindre 725 kilomètres d’ici la fin de l’année.

Les responsables de la transition de Biden disent qu’il tient sa promesse de campagne – «pas un autre pied» de mur. On ne sait pas comment Biden arrêterait la construction, mais cela pourrait laisser les projets à moitié terminés, forcer le gouvernement à payer pour rompre les contrats et mettre en colère ceux qui considèrent le mur comme essentiel à la sécurité des frontières.

« Construire un mur ne fera pas grand-chose pour dissuader les criminels et les cartels qui cherchent à exploiter nos frontières », a déclaré l’équipe de transition de Biden. Il indique que Biden se concentrera sur «des efforts intelligents d’application de la loi aux frontières, comme des investissements dans l’amélioration de l’infrastructure de contrôle à nos ports d’entrée, qui assureront en fait la sécurité de l’Amérique.

Les écologistes espèrent un allié en Alejandro Mayorkas, le candidat de Biden à la tête du département de la sécurité intérieure, qui supervise les douanes et la protection des frontières.

Jusqu’à ce que la construction soit arrêtée, « chaque jour, ce sera un autre mile de plus de terres frontalières saccagé », a déclaré Serraglio.

L’avocate en droit de l’environnement, Dinah Bear, a déclaré que l’administration de Biden pourrait résilier les contrats de construction, ce qui permettrait aux entreprises de rechercher des règlements. Ce que cela coûterait n’est pas clair car les contrats ne sont pas publics, mais Bear a déclaré que cela serait pâle par rapport au prix de la finition et de l’entretien du mur. Des fonds militaires réappropriés dans le cadre d’une urgence nationale déclarée par Trump financent désormais les travaux.

Bear, qui a travaillé au Conseil sur la qualité de l’environnement de la Maison Blanche sous les administrations républicaine et démocrate, a déclaré qu’elle souhaitait voir le Congrès mettre de côté de l’argent pour réparer les dommages en supprimant le mur dans les zones critiques, en achetant plus d’habitat et en replantant les pentes.

Les écologistes disent que les dégâts pourraient être inversés dans le monument national Organ Pipe Cactus, où des milliers de saguaros ressemblant à des arbres ont été rasés au bulldozer, certains auraient été replantés ailleurs.

Ils disent que le fait de garder les vannes ouvertes pourrait aider à atténuer les dommages causés par le barrage de la rivière San Pedro, qui coule au nord juste en dessous de la frontière mexicaine à travers le couloir central des «Sky Islands» de la Sierra Madre.

Ces hautes montagnes ont des écosystèmes radicalement différents du désert ci-dessous, avec 300 espèces d’oiseaux, y compris le coucou à bec jaune, nichant le long de ce qui était la dernière grande rivière à courant libre du sud-ouest. Le coati à nez blanc ressemblant à un raton laveur et la salamandre tigrée de Sonora à rayures jaunes y vivent également.

Dans le monument national Coronado à proximité, les scientifiques utilisent des caméras pour documenter la faune alors que les équipages se préparent à commencer la construction. Des lacets ont été coupés dans les flancs des montagnes, mais les postes de 9 mètres ne sont pas encore en place le long de l’endroit où une expédition espagnole a traversé vers 1540.

Le gouvernement prévoit d’installer les imposants piliers distants de 10 centimètres (10 centimètres) là où il y a maintenant des barrières pour véhicules de quelques pieds de haut avec des ouvertures suffisamment grandes pour permettre aux grands chats et autres animaux de se croiser pour s’accoupler et chasser.

La biologiste Emily Burns, de l’association à but non lucratif Sky Island Alliance, a déclaré que la construction nuirait aux elfes-hiboux, les plus petits du monde mesurant moins de 13 centimètres de haut. Les oiseaux sont trop petits pour survoler la clôture et ne sauraient probablement pas se faufiler à travers.

«Ce type de perturbation à grande échelle peut pousser une espèce au bord du gouffre, même si elle n’est pas menacée», a déclaré Louise Misztal, directrice exécutive de l’alliance.

Suivez Anita Snow sur Twitter: https://twitter.com/asnowreports