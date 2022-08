“Dommage”, remarque Daniil Medvedev sur l’absence de Novak Djokovic non vacciné à l’US Open

Le numéro un mondial Daniil Medvedev a fait remarquer “c’est dommage” que le 21 fois champion du Grand Chelem Novak Djokovic ne participera pas à l’US Open faute de vaccination contre le Covid.

nDjokovic s’est retiré de l’US Open 2022, quelques heures avant l’annonce du tirage au sort le 25 août, car il a choisi de ne pas se faire vacciner contre le Covid-19.

Selon les règles actuelles des États-Unis, les voyageurs doivent présenter une preuve de vaccination pour embarquer sur des vols pour entrer dans le pays. Cependant, comme Djokovic n’est pas vacciné, il n’est pas autorisé à entrer dans le pays pour jouer sur le terrain dur.

COUPE D’ASIE 2022 : COUVERTURE COMPLÈTE | HORAIRE | RÉSULTATS

En l’absence de Djokovic du tournoi, Medvedev a déclaré: “J’aimerais qu’il joue ici. C’est dommage qu’il (Djokovic) ne soit pas là. Ce serait une belle histoire je pense pour le tennis. Pas seulement au niveau du tennis, mais ce n’est pas nous les joueurs de tennis, ce sont les règles du gouvernement américain. Complètement compréhensible aussi.

“La rivalité contre Rafa (Nadal) est vraiment j’ai envie de chauffer d’une certaine manière. 22, 21 (Grand Chelem), une blague de nombre », a ajouté Medvedev en faisant référence au nombre de titres majeurs remportés respectivement par Nadal et Djokovic.

Djokovic a attendu jusqu’au dernier moment tout changement dans la politique de Covid des États-Unis, mais il a finalement retiré son nom et l’a annoncé sur Twitter.

Il a tweeté: “Malheureusement, je ne pourrai pas me rendre à New York cette fois pour l’US Open.”

“Bonne chance à mes coéquipiers. Je vais garder la forme et l’esprit positif et attendre une occasion de concourir à nouveau. A bientôt monde du tennis !”

Malheureusement, je ne pourrai pas me rendre à New York cette fois pour l’US Open. Merci #NoleFam pour vos messages d’amour et de soutien. ❤️ Bonne chance à mes amis joueurs ! Je vais garder la forme et l’esprit positif et attendre une occasion de concourir à nouveau. 💪🏼 A bientôt monde du tennis ! 👋🏼

– Novak Djokovic (@DjokerNole) 25 août 2022