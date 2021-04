Usman a maintenant remporté 14 combats d’affilée dans le pli des poids welters riche en talents, un de plus que Nurmagomedov l’a revendiqué dans toute sa carrière à l’UFC – et après que « The Nigerian Nightmare » ait encore amélioré sa réputation éclatante avec son KO au deuxième tour de Jorge Masvidal à Jacksonville, Samedi soir en Floride, certains fans se sont demandé ce qui aurait pu se passer si Khabib n’avait pas poursuivi ses papiers de retraite.

Nurmagomedov a d’abord annoncé qu’il s’éloignait de la cage après la défense du titre de l’année dernière contre Justin Gaethje, et a résisté à la campagne incessante de Dana White conçue pour inciter le champion des poids légers de l’UFC à revenir sur sa décision.

Une lueur d’espoir pour White, ainsi que pour la base de fans étendue de Nurmagomedov, est venue lorsque les rumeurs ont de nouveau soulevé la tête d’un combat potentiel avec son compatriote icône de l’UFC, Georges St-Pierre – mais ceux-ci semblent maintenant morts dans l’eau.

Cependant, avec Usman maintenant confirmé comme étant le plus grand combattant des poids welters du sport – et le véritable successeur de GSP à 170 livres – certains fans se sont demandé ce qui aurait pu être.

« Me fait rire comme ça [Khabib] est à la retraite depuis plus de 6 mois, mais toujours à la mode lorsque l’UFC est activé, « a écrit un fan sur les réseaux sociaux. »Rappelez-vous qu’Usman a dit un jour: «Je ne combattrais jamais Khabib, c’est mon frère. C’est juste un respect mutuel ». Laissez Khabib être et profitez simplement du nouveau roi P4P!

« Usman est clairement le meilleur au monde en ce moment, tandis que Khabib est le GOAT incontesté. Dommage que le combat ne se produise pas, » a ajouté un autre.

Ariel Helwani, un initié de l’UFC d’ESPN, a également cosigné les affirmations d’Usman selon lesquelles il est le plus grand combattant livre pour livre (actif) de la planète.

« Usman dit qu’il est le meilleur combattant P4P de la planète», a écrit Helwani.Avec Khabib à la retraite, je pense que vous pouvez faire valoir cet argument très, très fort. «

Alors que la retraite de Nurmagomedov semble gravée dans le marbre, il a longtemps manifesté son intérêt à se défier contre St-Pierre – le plus grand combattant de l’histoire des poids welters.

Cependant, avec Usman occupant maintenant le rôle du concurrent incontestable et hors pair de 170 livres dans le monde, on se demande si Khabib a pu être un peu prématuré la déclaration centrale de sa retraite: il n’y avait plus de défis qui l’intéressaient vraiment.

Usman et Khabib sont également dirigés par le chef de Dominance MMA, Ali Abdelaziz – l’homme qui a joué un rôle central dans l’organisation d’un combat entre Khabib et un autre de ses clients, Gaethje, l’année dernière.

Et on se demande si cela pourrait être une preuve suffisante pour que White relance sa campagne de persuasion.