Liverpool a subi une réception glaciale à Leeds pour son match de Premier League lundi soir, où leurs adversaires du milieu de table portaient des t-shirts avec des slogans lisant « le football est pour les fans » suite à la nouvelle choquante que les Reds sont l’un des cinq clubs anglais à rompre avec les compétitions établies pour former une nouvelle ligue de plusieurs milliards de dollars.

Klopp a déclaré que ses joueurs avaient été défiés par des membres du public et que les joueurs de Leeds portaient également un slogan à lire. « gagne le » – une référence à l’idée que le concours se dispensera en grande partie de la qualification au mérite. Des bannières ont également été aperçues dans les gradins tandis qu’un avion brandissant une bannière survolait Elland Road.

« J’en ai entendu parler pour la première fois hier, » a admis Klopp dans des remarques laconiques d’après-match à Sky Sports dans lesquelles il a également nié les rumeurs selon lesquelles il démissionnerait à cause de la question et a déclaré qu’il se sentait responsable de la relation que le club entretient avec ses fans largement scandalisés.

« Nous avons eu quelques informations – ce n’est pas beaucoup, pour être honnête. C’est une question difficile. Je ne peux pas en dire beaucoup plus car nous n’avons été impliqués dans aucun processus, ni les joueurs ni moi.

« Nous ne savions pas à ce sujet. Nous savions depuis hier, comme vous, à ce sujet. Je connais tout le discours et je n’aime pas ça aussi.

« N’oubliez pas que nous n’avons rien à voir avec cela. Les gens ne doivent pas oublier que vous avez affaire à des êtres humains. »

« Nous sommes dans la même situation que vous: nous avons obtenu les informations et ensuite nous avons dû jouer au football. Ce n’est pas ma décision. J’essaierai de régler les choses d’une manière ou d’une autre. »

Liverpool a été tenu à un match nul 1-1 après un égalisation tardive dans un match qui a été précédé par le patron local Marcelo Bielsa, expliquant plus largement la cupidité dans la société.

«Cela ne devrait pas nous surprendre», il a dit à la BBC. «Dans tous les domaines de la vie, les puissants prennent soin des leurs et ne s’inquiètent pas pour nous autres.

🚨 | Jurgen Klopp parle de la Super League européenne … #LFC Le manager explique ses réflexions sur les propositions de séparation et révèle que lui et ses joueurs n’ont pas été consultés sur la décision. #MNF en direct sur Sky Sports Premier League maintenant! pic.twitter.com/DLSXeT1Lze – Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 19 avril 2021

«Dans la recherche de revenus économiques plus élevés, ils oublient le reste. Les puissants sont plus riches et les faibles sont plus pauvres. Cela ne fait pas du bien au football en général.

«Il y a beaucoup de structures qui auraient dû empêcher ces forces de venir. Sincèrement, je ne suis pas surpris car dans tous les domaines de la vie, la même chose se produit. Alors pourquoi cela n’arriverait-il pas dans le football? «

Le pilier anglais James Milner avait l’air mal à l’aise alors qu’il parlait de la saga, mais n’a pas hésité à donner son opinion.

🗣 « Je n’aime pas ça, j’espère que ça n’arrivera pas. » James Milner a été interrogé sur l’introduction de la ‘Super League européenne’ pic.twitter.com/cvFAHbtjU9 – Football Quotidien (@footballdaily) 19 avril 2021

« Je n’aime pas ça et j’espère que ça n’arrivera pas, » le vétéran a répondu. «Je ne peux qu’imaginer ce qui a été dit à ce sujet et je suis probablement d’accord avec la plupart d’entre eux.

« Quand il s’est cassé, hier, c’est la première fois que nous en avons entendu parler. Les joueurs n’ont pas leur mot à dire, donc l’accueil que nous avons eu au sol ce soir a été un peu injuste. Nous sommes ici pour jouer au football. »

Les nombreux critiques du concept, qui a recruté 12 clubs au départ, auraient également été soutenus par l’évaluation éloquente du meilleur buteur de Leeds, Patrick Bamford.

🗣 « C’est incroyable la quantité d’opéra qui entre dans le jeu quand les poches de quelqu’un se font mal, c’est dommage que ce ne soit pas comme ça avec le racisme. » Patrick Bamford parle ouvertement de ses réflexions sur la perspective d’une ‘Super Ligue européenne’ pic.twitter.com/DolVMBBg7p – Football Quotidien (@footballdaily) 19 avril 2021

« C’est incroyable, la quantité d’opéra qui entre dans le jeu quand quelqu’un est blessé dans les poches, » l’attaquant sourit.

«C’est dommage que ce ne soit pas comme ça avec toutes les choses qui ne vont pas à la minute, le racisme et des trucs comme ça.

« Nous venons de voir à peu près ce que tout le monde a vu sur Twitter et tout le reste. Nous sommes comme des fans, vraiment, et tout le monde: en parler, je n’arrive pas à y croire et nous sommes sous le choc.

« Je n’ai pas vu un seul fan de football qui soit satisfait de la décision. Sans les supporters, chaque club ne serait pratiquement rien. »

Liverpool sera probablement banni de la Premier League et de la Ligue des champions la saison prochaine si sa participation à l’ESL se poursuit.

«Si vous y réfléchissiez, qu’est-ce qui pourrait aggraver l’année? Tout ce qui s’est passé, la pandémie, toutes les blessures, d’autres trucs et puis ça [the ESL] est venu, « Klopp est passé à 5 Live Sport. « Un autre défi … mais nous réussirons d’une manière ou d’une autre. »