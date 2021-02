Dommage collatéral? La purge par Facebook de l’actualité australienne frappe « par inadvertance » des organisations caritatives, des organisations de santé et des pages gouvernementales

L’interdiction massive par Facebook des éditeurs de nouvelles en Australie a échoué contre de nombreuses pages indépendantes, y compris des institutions officielles de l’État, plusieurs organisations caritatives et même des services de santé et des hôpitaux.

L’interdiction générale visait uniquement les éditeurs de nouvelles australiens et empêchait les utilisateurs de tout le pays de partager et de visionner du contenu d’actualités, au milieu d’une rupture amère avec le gouvernement au sujet du code de négociation des médias d’information.

Cette décision a cependant fait des dizaines de victimes collatérales, effaçant les pages du gouvernement d’Australie du Sud, du Département australien des incendies et des services d’urgence, des districts de santé locaux à Sydney, de plusieurs organisations caritatives et ONG de lutte contre le cancer, et bien d’autres, même le Bureau de météorologie. .

Et @FoodbankAus rejoint le collatéral croissant des organisations caritatives et des groupes de bien-être pris dans l’interdiction de Facebook.#auspol #facebooknewsban https://t.co/rNpvbQB0xq – Jason Om (@jason_om) 18 février 2021

Certaines des pages ont depuis été restaurées, comme Facebook s’est engagé à « Inverser toutes les pages qui sont affectées par inadvertance, » bien que le porte-parole de la société ait veillé à rejeter la responsabilité de la portée excessive du gouvernement australien.

Ce matin, Facebook a restreint notre page Facebook. Mission Australia est une organisation caritative chrétienne nationale et le contenu que nous partageons sur Facebook vise à aider les personnes vulnérables de notre communauté. Nous travaillons pour résoudre ce problème. Veuillez nous soutenir sur nos autres plateformes. pic.twitter.com/yvKFjMaGGS – Mission Australie (@MissionAust) 18 février 2021

Comme la loi ne donne pas de directives claires sur la définition du contenu des nouvelles, nous avons adopté une définition large afin de respecter la loi telle qu’elle est rédigée.

Moins de 24 heures avant l’anniversaire de Hannah Clarke et la mort tragique de ses trois enfants, @Facebook a fermé la page Small Steps 4 Hannah. Non seulement #Facebook intimidant les médias et les organisations gouvernementales, ils font du mal aux organismes de bienfaisance de Brisbane – assez c’est trop! pic.twitter.com/qLZkYTkrHY – Adrian Schrinner (@bne_lordmayor) 18 février 2021

Pendant ce temps, les autorités australiennes ont fustigé Facebook pour les suppressions, le trésorier Josh Frydenberg affirmant que les actions du géant des médias sociaux étaient «Inutiles, ils ont été sévères et ils vont nuire à sa réputation.»

Ce que les événements d’aujourd’hui confirment pour tous les Australiens, c’est l’immense pouvoir de marché de ces géants numériques des médias.

Notre @Facebook les messages de la semaine dernière ont également été effacés … et nous avons entendu beaucoup d’autres organismes de bienfaisance concernés. Nous ne sommes pas des éditeurs de news … extrêmement décevant! #auspol #Facebook #FacebookBan https://t.co/T4eQA5Gu7I – Consommateurs de santé NSW (@HCNSW) 18 février 2021

Facebook et Google sont fermement opposés au code de négociation des médias d’information australien, qui est en cours de réforme et qui a été débattu par les législateurs cette semaine. La législation oblige les entreprises de technologie à être plus transparentes sur les algorithmes qui aident à contrôler le contenu des nouvelles sur leurs plates-formes, ainsi qu’à payer les agences de presse pour l’hébergement de ce type de matériel.

