Domino’s va tester des solutions basées sur l’IA pour la commande de pizzas et les opérations de restaurant

Domino’s Pizza, la plus grande entreprise de pizza au monde, a annoncé un partenariat stratégique avec Microsoft pour optimiser les commandes de pizzas et les opérations des magasins à l’aide de la technologie d’IA générative et du cloud computing. La collaboration s’appuiera sur Microsoft Cloud et Azure OpenAI Service pour améliorer l’expérience client en personnalisant et en simplifiant le processus de commande.

Domino’s utilise déjà Microsoft comme principal fournisseur de cloud pour expérimenter les capacités de données et d’IA afin de rationaliser les opérations des magasins. Les travaux actuels de modernisation des systèmes de magasin Domino en sont aux premiers stades du développement d’un assistant d’IA génératif optimisé par Azure OpenAI Service. Cet assistant IA est conçu pour aider les gérants de magasin à gagner du temps sur les tâches quotidiennes telles que la gestion des stocks, la commande des ingrédients et la planification du personnel. L’objectif est de permettre aux gérants de magasin de se concentrer davantage sur l’expérience des membres de l’équipe et le service client.

Le partenariat vise également à tirer parti d’Azure OpenAI pour améliorer l’expérience client. Kelly Garcia, vice-président exécutif et directeur de la technologie de Domino, s’est dit enthousiasmé par cette collaboration, déclarant qu’elle aiderait des millions de clients avec des expériences de commande cohérentes et engageantes tout en fournissant des outils pour rendre les opérations des magasins plus efficaces et plus fiables.

Dans le cadre de cette alliance stratégique, Domino’s et Microsoft envisageraient de créer un laboratoire d’innovation. Cela réunira les dirigeants des deux sociétés avec des ingénieurs de classe mondiale pour accélérer le développement de magasins intelligents et d’innovations en matière de commande. Les deux sociétés s’engagent à adopter des pratiques d’IA responsables qui protègent les données et la confidentialité des clients.

Domino’s prévoit de commencer à tester des solutions génératives basées sur l’IA dans les magasins et pour les clients au cours des six prochains mois. L’entreprise travaille également sur une relance de son site Web, qui permettra d’améliorer l’expérience de personnalisation client avec l’aide de l’IA.

La technologie d’IA sera un mélange de technologies propriétaires et non exclusives en partenariat avec Microsoft. Les capacités d’IA les plus étendues dans lesquelles Domino’s investira seront la technologie invisible en arrière-plan, permettant aux employés de prendre plus efficacement des décisions telles que la planification du travail, la gestion des stocks et la gestion des opérations quotidiennes.

En juin, Domino’s a annoncé une nouvelle innovation axée sur la commodité : Domino’s Pinpoint Delivery, qui permet aux clients de recevoir une livraison presque n’importe où, y compris dans des endroits comme les parcs, les terrains de baseball et les plages. Cette technologie permet aux clients de suivre leur commande avec Domino’s Tracker, de connaître la position GPS de leur chauffeur, d’afficher une heure d’arrivée estimée et de recevoir des alertes SMS concernant leur livraison.

Selon l’entreprise, les clients peuvent désormais utiliser la nouvelle fonctionnalité d’application mobile pour recevoir leurs commandes de pizza pratiquement n’importe où, y compris dans les parcs, les terrains de baseball et les plages, marquant ainsi un progrès en matière de commodité pour les clients livreurs à travers les États-Unis.

Grâce à l’application Domino’s, les clients peuvent sélectionner Domino’s Pinpoint Delivery et déposer une épingle sur la carte pour spécifier le lieu de livraison souhaité avec une précision sans précédent. L’introduction de ce système de livraison pionnier fait de Domino’s la première marque de restauration rapide (QSR) aux États-Unis à proposer ce service.

Pinpoint Delivery de Domino est conçu pour améliorer le modèle de livraison traditionnel en permettant aux clients de recevoir leurs commandes dans des points hyper-locaux créés de manière dynamique, sans adresse typique. Pour garantir une expérience fluide et informée, les clients peuvent suivre leur commande à l’aide de Domino’s Tracker, qui fournit des mises à jour en temps réel sur la position GPS du conducteur, l’heure d’arrivée estimée et des alertes textuelles. Domino’s informera les clients lorsque la livraison arrive au point de retrait désigné, leur permettant d’activer un signal visuel sur leur téléphone pour une identification facile par le chauffeur.

Domino’s a une longue histoire d’avancées pionnières dans le domaine de l’innovation en matière de livraison. Depuis ses efforts pionniers dans la livraison de pizzas en 1960 jusqu’au lancement du premier Domino’s Tracker de l’industrie et au déploiement de la plus grande flotte de livraison de pizzas électriques du pays, Domino’s continue de repousser les limites de ce qui est possible dans le domaine de la livraison. Cette innovation a sans aucun doute aidé Domino’s à maintenir sa position de leader du secteur.

Fin 2017, Domino’s a lancé un premier test de livraison de véhicules autonomes dans l’industrie. Dans juin 2019 a annoncé un partenariat avec Nuro, poursuivant son exploration et ses tests de livraison autonome de pizza. Et en avril 2019, la société a annoncé son entrée dans le domaine de la technologie automobile avec le lancement d’un système de commande numérique embarqué en partenariat avec Xevo, un leader mondial de la technologie des voitures connectées et de la télématique automobile.

Fin 2019, Domino’s a ouvert le Domino’s Innovation Garage adjacent à son siège social à Ann Arbor, Michigan pour alimenter l’innovation technologique et opérationnelle continue – tout en lançant également sa technologie GPS, permettant aux clients de suivre la progression du chauffeur-livreur du magasin au pas de la porte.

Alors que certains critiques ont exprimé des inquiétudes quant à l’impact potentiel des agrégateurs et des plateformes de livraison de nourriture en ligne sur le modèle commercial de Domino, les efforts continus de l’entreprise pour innover dans le domaine de la livraison lui permettent de conserver un avantage concurrentiel. La stratégie de forteresse de Domino, caractérisée par une saturation stratégique de marchés spécifiques avec un réseau de magasins, améliore également l’efficacité et la rapidité de son service de livraison, offrant ainsi un avantage distinct sur ses concurrents.

Malgré des pressions de plusieurs côtés, y compris la bataille pour trouver des chauffeurs, Domino’s reste attaché à l’exécution des commandes par la première partie. La société connaît une baisse des positions de report non-Domino vers les positions de report de Domino en raison de l’inflation. Cependant, Domino’s a constaté une augmentation des ventes des magasins comparables aux États-Unis, alimentée par une hausse du prix moyen du billet, grâce à des prix de 6,2 pour cent. Domino’s a réalisé des ventes au détail mondiales de plus de 17,5 milliards de dollars en 2022, avec plus de 8,7 milliards de dollars aux États-Unis et presque 8,8 milliards de dollars internationalement.