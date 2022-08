Domino’s quitte l’Italie après avoir échoué à conquérir la maison ancestrale de la pizza | Actualité économique

Domino’s a fermé le dernier de ses 29 magasins en Italie, marquant la fin d’un plan ambitieux visant à lancer la pizza américaine dans la maison ancestrale du plat culinaire.

Domino’s est arrivé en Italie en 2015, alors qu’il comptait déjà plus de 12 000 magasins dans le monde.

Elle a ouvert des magasins à Milan avant de s’étendre à d’autres centres, dont Rome, Bologne et Turin.

Selon un rapport de NBC à l’époque, il prévoyait de séduire les clients avec des ingrédients “purement italiens” tels que la sauce tomate “100%” et la mozzarella, et des produits comme le prosciutto di parma, le gorgonzola, le grana padano et la mozzarella di bufala campana.

Il visait une part de marché de 2% et visait à ouvrir des centaines de restaurants dans le pays d’ici 2030, comptant sur son aspect livraison pour lui donner un avantage.

Mais lorsque les restaurants ont été restreints pendant les fermetures pandémiques, les pizzerias traditionnelles italiennes sont également passées à la livraison.

Et il y avait une concurrence féroce de la part des applications de livraison de nourriture à domicile, notamment Glovo, Deliveroo et Just Eat, selon Bloomberg, qui a d’abord rapporté l’histoire.

Les utilisateurs des médias sociaux ont accueilli la nouvelle de la sortie italienne de Domino avec un net manque de surprise.

“N’essayez jamais de vendre de la glace aux Esquimaux”, a écrit un utilisateur de Twitter.

“Puissions-nous tous avoir la confiance insensée de l’exécutif des dominos qui a lancé l’ouverture en Italie”, a ajouté un autre.

Sky News a sollicité les commentaires de Domino’s aux États-Unis, qui s’était associé à la société italienne ePizza SpA pour l’accord de franchise.

EPizza SpA a déposé son bilan en Italie en avril.

Le groupe britannique Domino’s Pizza est un franchisé de la société américaine Domino’s Pizza Inc et n’exploite des magasins qu’au Royaume-Uni et en Irlande.