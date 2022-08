Domino’s Pizza quitte l’Italie après avoir échoué à convaincre ses clients

Sept ans seulement après avoir fait ses débuts à Milan, Domino’s Pizza annonce arrivés en Italie.

Le géant de la restauration rapide a fermé le dernier de ses 29 magasins dans la péninsule italienne après avoir eu du mal à s’implanter dans le pays, Rapports Bloombergles locaux se révélant difficiles à convaincre pour la chaîne américaine.

La sortie de l’entreprise d’Italie a été saluée sur Twitter, où les utilisateurs se sont moqués de Domino’s pour avoir même tenté de s’implanter dans la patrie de la pizza en premier lieu.

Domino’s est arrivé en Italie en 2015, alors qu’il comptait déjà plus de 12 000 magasins dans le monde. Il prévoyait de séduire les clients avec des ingrédients “purement italiens”, dont “100% de sauce tomate et de mozzarella, et des produits comme le Prosciutto di Parma, le Gorgonzola, le Grana Padano et la Mozzarella di bufala Campana”, avait alors rapporté CNBC.

Mais les plans pour rendre les Italiens accros à la pizza livrable ont été dispersés par la pandémie, lorsque les pizzerias locales se sont tournées vers la livraison lorsque les repas en personne ont été fermés par les fermetures de covid.

Dans un rapport sur les résultats de l’année dernière, la société responsable des franchises italiennes Domino’s a cité “des niveaux de concurrence considérablement accrus sur le marché de la livraison de nourriture” pour ses mauvaises performances, a rapporté Bloomberg.

Un représentant de Domino’s n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de CNBC Make It.

S’inscrire maintenant: Soyez plus intelligent sur votre argent et votre carrière avec notre newsletter hebdomadaire

Ne manquez pas : Klondike répond aux fans indignés, dit que le Choco Taco pourrait être de retour “dans les années à venir”