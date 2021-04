Le nouveau livreur de Domino’s Pizza n’est pas une personne – c’est une voiture autonome.

La société de restauration a déclaré lundi qu’une voiture autonome fabriquée par Nuro commencerait à livrer des pizzas à Houston cette semaine dans le cadre d’un programme pilote.

Les clients devront passer une commande prépayée sur le site Web de Domino pour une livraison depuis le site de Woodland Heights de la chaîne. Si leur commande tombe dans certains jours et heures, ils peuvent choisir de faire déposer leur pizza par le robot R2 de Nuro. Une fois le robot arrivé, les clients entreront un code PIN unique sur son écran tactile pour inviter les portes à s’ouvrir afin qu’ils puissent récupérer leur pizza.

La porte-parole d’un Domino a déclaré que la société n’avait pas encore de date de fin pour le programme pilote.

Le robot R2 est le premier véhicule de livraison sur route entièrement autonome sans aucun occupant à recevoir l’approbation réglementaire du ministère américain des Transports. Nuro, qui a été fondée par deux anciens membres de l’équipe de voitures autonomes de Google, a levé 500 millions de dollars lors de son dernier cycle de financement, qui comprenait un investissement de Chipotle Mexican Grill.

Au cours de la dernière décennie, Domino’s a investi dans la technologie pour rendre la commande et la réception d’une pizza plus rapide et plus facile, l’aidant à éloigner les clients des pizzerias indépendantes et d’autres chaînes, comme Papa John’s. La livraison de pizzas sans chauffeur est un domaine d’intérêt récent, bien que l’entreprise soit encore à des années – voire des décennies – de remplacer l’ensemble de sa flotte de chauffeurs.

En 2019, la société a annoncé son partenariat avec Nuro. Deux ans auparavant, il avait étudié comment les consommateurs réagiraient à la livraison de pizza par une voiture autonome de Ford.

Les actions de Domino ont augmenté de 13% l’année dernière, ce qui lui donne une valeur marchande de 15,2 milliards de dollars. La société a bénéficié du désir de livraison des consommateurs pendant la pandémie de coronavirus, mais les analystes s’inquiètent de la fatigue de la pizza dans les mois à venir.