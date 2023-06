Domino’s Pizza DPZ dévoile le service Pinpoint Delivery

Le franchisé Tom Peterson fait la démonstration d’une nouvelle application Domino’s Pizza Inc., qui fait partie de son système de commande numérique, dans un « théâtre de pizza » Domino à Jersey City, New Jersey.

Pour le client qui a envie de pizza en prenant un bain de soleil sur une plage ou en se relaxant dans un parc, Dominos Pizza veut rendre la livraison aussi simple qu’à domicile.

L’entreprise de pizzas a annoncé mardi son nouveau service de livraison Pinpoint, qui permet aux clients de tout le pays de commander à des endroits sans adresse standard. Les clients peuvent suivre leurs commandes en temps réel grâce au service de suivi de l’entreprise, accéder à la position GPS d’un chauffeur et recevoir des alertes textuelles sur l’avancement de la livraison, a déclaré le géant de la pizza dans un communiqué. communiqué de presse.

« Pas d’adresse ? Pas de problème », a déclaré Christopher Thomas-Moore, vice-président senior et directeur du numérique chez Domino. « Domino’s est fier d’être la première marque de restauration rapide aux États-Unis à livrer de la nourriture aux clients en un clin d’œil. »

La chaîne de livraison de pizzas a annoncé un lancement en douceur de Pinpoint Delivery la semaine dernière dans tous les magasins Domino’s du pays reçu des commentaires positifs de la part des clients et des chauffeurs-livreurs.

« Une fenêtre contextuelle sur l’application permet aux clients de savoir qu’ils ont quatre minutes pour rencontrer leur chauffeur et récupérer leur commande au point de ramassage désigné » près de l’endroit où ils ont passé la commande, a déclaré à CNBC la porte-parole de Domino, Danielle Bulger.

Domino’s a lancé une technologie de livraison similaire appelée Domino’s Anywhere via son master franchisé en Australie en 2017. Le déploiement Pinpoint Delivery rendra la fonctionnalité disponible pour la première fois sur les marchés américains.

Les actions de Domino ont chuté de plus de 1% mardi. Ils ont bondi de plus de 8% au cours des cinq derniers jours.

L’analyste de Stifel, Chris O’Cull, a mis à niveau la société de livraison de pizzas pour acheter en attente la semaine dernière, affirmant que la société « stabilisera les ventes de livraison et continuera d’augmenter les ventes à emporter à de nouveaux niveaux records », a rapporté CNBC la semaine dernière.

Le segment numérique représente environ 80 % des commandes de Domino. L’année dernière, Domino’s a eu du mal à recruter et à conserver un nombre suffisant de chauffeurs-livreurs, ce qui a eu un impact sur les ventes.

Alors que la concurrence dans l’industrie de la livraison de nourriture s’intensifiait pendant la pandémie, Domino’s a élargi sa technologie pour prendre l’avantage. Il a commencé à tester des robots de livraison de pizza en 2021 et a intégré la commande vocale via Pomme La technologie CarPlay de plus tôt cette année.

Clarification : cette histoire a été mise à jour pour indiquer que Domino’s informe les clients via son application du temps dont ils disposent pour récupérer la commande.