Domino’s Pizza (DPZ) bat les bénéfices du deuxième trimestre 2021

Domino’s Pizza a annoncé jeudi que ses ventes à magasins comparables aux États-Unis avaient augmenté de 3,5% au cours de son dernier trimestre, malgré des comparaisons difficiles avec ses ventes en flèche lors des fermetures de l’année dernière.

Les actions de la société ont augmenté de plus de 11% dans les échanges matinaux.

Voici ce que la société a rapporté par rapport à ce que Wall Street attendait, sur la base d’une enquête auprès d’analystes réalisée par Refinitiv :

Bénéfice par action: 3,12 $ ajusté contre 2,87 $ attendus

3,12 $ ajusté contre 2,87 $ attendus Revenu: 1,03 milliard de dollars contre 972,3 millions de dollars attendus

La chaîne de pizza a déclaré un bénéfice net de 116,6 millions de dollars, ou 3,06 $ par action, au deuxième trimestre de l’exercice, contre 118,7 millions de dollars, ou 2,99 $ par action, un an plus tôt.

Hors frais de recapitalisation, Domino’s a gagné 3,12 $ par action, dépassant les 2,87 $ par action attendus par les analystes interrogés par Refinitiv.

Ventes nettes a augmenté de 12,2 % à 1,03 milliard de dollars, dépassant les attentes de 972,3 millions de dollars.

Aux États-Unis, Domino’s a enregistré une croissance positive des ventes à magasins comparables. Sur deux ans, les ventes des magasins comparables aux États-Unis ont augmenté de 19,6 % au cours du trimestre. Les dirigeants ont déclaré que les clients dépensaient plus d’argent pour leurs commandes, alimentés par des achats avec plus de produits alimentaires, une hausse « modeste » du prix du menu et des frais de livraison plus élevés. La solide performance du segment ce trimestre est un signe que la société pourrait être en mesure d’éviter une chute des ventes due à la fatigue de la pizza.

« Vous avez souvent demandé si la croissance de nos ventes pourrait être plus faible sur les marchés qui ont rouvert plus complètement, mais au contraire, la tendance inverse est apparue au deuxième trimestre, où nous avons constaté des niveaux de croissance des ventes plus élevés au deuxième trimestre sur les marchés. avec moins de restrictions liées à Covid », a déclaré le PDG Ritch Allison aux analystes.

Il a également déclaré que Domino’s, ainsi que d’autres grandes chaînes de pizzas, prenaient des parts de marché aux pizzerias indépendantes.

Un défi pour Domino’s ce trimestre était la main-d’œuvre. Allison a déclaré que les marges des emplacements appartenant à l’entreprise étaient plus élevées ce trimestre que ce que l’entreprise souhaitait en raison de la lutte pour trouver des travailleurs volontaires. L’entreprise prévoit de mettre en place des salaires plus élevés sur certains marchés détenus par l’entreprise et pour certains postes au cours du second semestre de l’année.

Allison a déclaré que la dotation en personnel est un obstacle majeur à l’ouverture de nouveaux restaurants. De plus, Domino’s connaît toujours des retards de construction et d’autorisation liés à la pandémie, ainsi que des pénuries d’équipement en raison d’interruptions de la chaîne d’approvisionnement. Dans le monde, la société a ajouté 238 nouveaux emplacements nets au cours du trimestre, dont 35 sur son marché domestique.

En dehors des États-Unis, les ventes à magasins comparables de Domino ont bondi de 13,9% par rapport à il y a un an et de 15,2% par rapport à il y a deux ans. L’année dernière, les activités internationales de Domino ont été affectées par des fermetures temporaires de restaurants sur des marchés avec des fermetures plus strictes que les États-Unis

De plus, Domino’s a annoncé avoir finalisé une opération de recapitalisation de 1,85 milliard de dollars, annoncée précédemment. La société a également conclu un accord de rachat d’actions accéléré d’un milliard de dollars avec une partie anonyme, permettant à la société de recevoir et de retirer plus de 2,25 millions d’actions.