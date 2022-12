Dominos est-il ouvert le soir du Nouvel An ? [Updated December 2022]

NEW YORK, NEW YORK – 09 JUILLET: Une personne porte un masque protecteur à l’extérieur de Domino’s Pizza à Kips Bay alors que la ville de New York entre dans la phase 3 de réouverture suite aux restrictions imposées pour freiner la pandémie de coronavirus le 9 juillet 2020. Phase 3 permet la réouverture des salons de manucure et de bronzage, des salons de tatouage, des spas et des massages, des courses de chiens et de nombreuses autres activités de plein air. La phase 3 est la troisième des quatre étapes désignées par l’État. (Photo de Noam Galaï/Getty Images)

Heures du réveillon du Nouvel An Dominos pour le 31 décembre 2022.

Le réveillon du Nouvel An est l’une des plus grandes fêtes de l’année. Les gens veulent célébrer ce qui s’est passé au cours des 365 jours précédents tout en portant un toast à ce que le tournant du calendrier tiendra. Et naturellement, cela signifie que vous allez manger. Il n’y a pas de meilleure nourriture de fête qu’une pizza Dominos.

Vous ne pouvez pas battre le rapport qualité-prix que vous obtiendrez chaque fois que vous choisirez Dominos. La pizza en termes de chaînes est de premier ordre alors que le prix ne va pas vous faire mal au portefeuille de la même manière que d’autres endroits le feraient. C’est juste l’endroit où vous voulez être.

Mais que vous essayiez de vous procurer des fringales ou d’approvisionner la fête, les vacances peuvent toujours être difficiles à commander. Cela soulève donc la question des heures du réveillon du Nouvel An Dominos, le restaurant est-il ouvert ou fermé pour les vacances ?

Dominos est-il ouvert ou fermé le soir du Nouvel An ?

Bonne nouvelle pour tous les fêtards amateurs de pizza ! Le restaurant sera ouvert le soir du Nouvel An. Cependant, vous devrez être plus rapide que la normale pour obtenir les tartes et les accompagnements que vous souhaitez pour combler le désir de votre cœur.

Les heures d’ouverture du réveillon du Nouvel An Dominos auront des magasins ouverts à 11 h 45, heure locale, dans tous les emplacements, mais la plupart des magasins fermeront leurs portes plus tôt. La plupart seront fermées à 21h45 heure locale. Pour les heures exactes, vous ferez mieux de regarder le page de localisation des magasins de l’entreprise pour les heures affichées ou le numéro de téléphone à appeler et vérifier.

Quoi qu’il en soit, vous pouvez certainement obtenir votre dose de pizza le soir du Nouvel An. La clé pour le 31 décembre sera cependant de se préparer, car les magasins fermeront tôt. Mais bon, qui n’aime pas la sensation de réchauffer une pizza pour commencer une nouvelle année ? Parlez de la mise en place des bons types de vibrations !