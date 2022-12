Dominos est-il ouvert le soir de Noël ? [Updated December 2022]

LA JUNTA, CO – 1ER JUILLET : la devanture du 18 000e emplacement Domino’s® le 1er juillet 2021 à La Junta, Colorado. (Photo de Justin Edmonds/Getty Images pour Dominos)

Heures de la veille de Noël Dominos pour la saison des vacances 2022.

Que vous célébriez ou non la saison des fêtes entre plusieurs familles, il y a de fortes chances que vous soyez en déplacement à la fois la veille de Noël et le jour de Noël. Et il y a toujours le risque que vous vous retrouviez chez la tante qui ne sait pas cuisiner ou que vous n’ayez tout simplement pas faim lorsque vous êtes avec la famille.

Ou peut-être pourriez-vous même devoir travailler un jour férié comme la veille de Noël et vouloir simplement rentrer à la maison sans tracas. Quoi de mieux pour ne pas s’encombrer que de se lancer dans la chaîne de pizzas la plus répandue sur la planète, Dominos ?

La pizza Dominos a tendance à frapper la bonne place et au bon prix. Mais comme c’est toujours le cas lorsqu’il s’agit de vacances, on ne sait jamais s’ils sont ouverts ou non car ils pourraient être l’une des nombreuses entreprises qui décident de fermer le soir de Noël.

Cela nous amène donc à la question à un million de dollars pour les amateurs de pizza qui ne se reposent pas pendant les vacances : Dominos est-il ouvert ou fermé le 24 décembre ?

Dominos est-il ouvert ou fermé la veille de Noël ?

Alors que la chaîne sera fermée le jour de Noël, il y a de fortes chances que votre Dominos préféré soit ouvert la veille de Noël pour les besoins en tarte du 24 décembre. Il y a cependant un hic qui vient avec cela.

Le fait est que de nombreux restaurants à travers le pays sont franchisés, ce qui leur permet de créer leurs propres heures d’ouverture. Ainsi, bien qu’il soit probable que Dominos soit ouvert le 24 décembre, vous devrez vérifier le site Web de l’entreprise et localisateur de magasins pour comprendre cela à coup sûr.

Même si votre magasin est ouvert, assurez-vous de noter que la plupart des heures de veille de Noël Dominos seront raccourcies pour permettre aux employés de rentrer chez eux pour les vacances à une heure raisonnable, alors soyez conscient de cela lors de la commande si votre emplacement préféré est parmi la majorité qui sont ouverts pour les vacances.