Domino’s a essayé de vendre des pizzas aux Italiens. Ça a échoué

Le travail italien de Domino était plus difficile qu’il n’y paraissait.

Sept ans après ses débuts dans le pays, le géant américain de la pizza a officiellement fermé ses magasins après avoir échoué à convaincre les habitants qui préféraient les options locales, selon un rapport de Milano Today.

EPizza SpA, l’opérateur franchisé de la marque Domino’s en Italie, a déposé son bilan en avril, après avoir eu du mal à réaliser suffisamment de ventes pendant deux ans de restrictions pandémiques, selon un document déposé devant un tribunal de Milan.

L’entreprise a arrêté l’activité dans tous ses magasins Domino’s le 20 juillet, selon un rapport de Food Service, une publication italienne de l’industrie alimentaire.

Bien que certains puissent attribuer l’échec de Domino à sa tentative effrontée d’infiltrer la patrie de la pizza avec des plats américains, ePizza a déclaré qu’il avait fait faillite en raison de la concurrence des applications de livraison de nourriture.

La société basée à Milan a fait face à une “concurrence sans précédent” de la part des restaurants locaux qui ont commencé à utiliser des services tels que Glovo, Just Eat et Deliveroo pendant la pandémie, selon le dossier du tribunal.

Domino’s a déclaré dans un document, joint au dossier du tribunal, que les problèmes d’ePizza l’année dernière étaient le résultat d’un “niveau de concurrence considérablement accru sur le marché de la livraison de nourriture avec à la fois des chaînes organisées et des restaurants ‘mom & pop’ livrant de la nourriture pour survivre”.

Il a dit qu’il rencontrait également des problèmes une fois que les restrictions pandémiques ont été assouplies et que les consommateurs ont recommencé à visiter les restaurants assis.

Le tribunal de Milan avait accordé à la société un délai de grâce de 90 jours, pendant lequel ses créanciers n’étaient pas autorisés à exiger le remboursement ou à saisir ses actifs. Qui a expiré début juillet.

Domino’s avait de grands espoirs lorsqu’il est entré sur le marché italien en 2015, en signant un accord de franchise de 10 ans avec ePizza. Il prévoyait d’introduire un service de livraison de pizzas à grande échelle dans le pays, qui était absent à l’époque, selon le dossier du tribunal.

Début 2020, ePizza gérait 23 magasins en Italie et six autres via un partenaire de sous-franchise.

Ni Domino’s ni ePizza n’ont immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNN Business.