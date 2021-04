DOMINO’S a menacé de renvoyer un chauffeur-livreur adolescent pour «absence» après avoir subi des lésions cérébrales dans un accident sur le chemin du retour d’un quart de travail.

Thomas Mabbitt, 18 ans, a été impliqué dans un accident de la route qui l’a amené à être admis à l’hôpital St Mary de Paddington, à Londres.

Thomas Mabbitt, 18 ans, a reçu un e-mail de son patron chez Domino’s disant qu’il avait été renvoyé alors qu’il était à l’hôpital avec des lésions cérébrales Crédit: Kennedy News

Sa maman furieuse a critiqué le géant de la livraison de pizza pour son comportement Crédit: Kennedy News

L’adolescent rentrait de son travail le 3 février lorsqu’il a été impliqué dans la collision Crédit: Kennedy News

L’adolescent rentrait de son travail le 3 février lorsqu’il a été impliqué dans la collision – ce qui l’a laissé avec une hémorragie cérébrale.

Maman Julie Mabbitt s’est précipitée à son chevet avant d’alerter Domino’s de l’accident le lendemain.

Une fois que Thomas s’est réveillé deux semaines plus tard, il leur a envoyé par SMS la terrible nouvelle qu’il faisait face à une cure de désintoxication en raison de lésions cérébrales.

Malgré l’envoi d’une troisième mise à jour sur son état le 19 février, Julie a été horrifiée lorsque son fils a reçu un e-mail quelques jours plus tard l’informant qu’ils lui enverraient son P45 en raison de sa «absence continue».

Après que la maman furieuse ait envoyé un courrier électronique à ses patrons pour se plaindre, des courriels montrent qu’ils ont rapidement fait marche arrière et ont affirmé qu’ils n’avaient jamais soulevé son P45 à la fin et l’ont mis sur le compte d’une «mauvaise communication».

« ABSOLUMENT horrible »

Depuis, Domino s’est excusé auprès de Thomas et de sa mère et a confirmé qu’ils enquêtaient sur l’incident, tout en confirmant que la position de Thomas restait ouverte en vertu des « conditions contractuelles initiales ».

Julie, de Watford, a déclaré: «Je pense que c’est absolument horrible.

«Ils ont dit qu’il y avait un problème de communication, mais à la fin de la journée, nous les avions informés [Thomas was ill]. Ils ont essayé de le renvoyer alors qu’il était en soins intensifs avec des lésions cérébrales. «

Elle a ajouté: «S’ils voulaient en savoir plus sur Thomas, ils auraient dû me contacter pour me demander comment va Thomas et ce qui se passe, mais ils ne l’ont pas fait.

«Ils sont allés envoyer un SMS à Thomas. Thomas les a informés qu’il avait des lésions cérébrales et une hémorragie cérébrale, puis ils ont continué à [try to] renvoyez-le quelques jours plus tard.

Thomas, photographié aux côtés de sa mère Julie, a été impliqué dans un accident de la route qui l’a vu admis à l’hôpital St Mary de Paddington, à Londres. Crédit: Kennedy News

Thomas se remet d’une lésion cérébrale axonale diffuse Crédit: Kennedy News

Julie a déclaré que l’épreuve a aggravé la situation de son fils, alors qu’il fait face à un long chemin de guérison sans «aucun revenu» et «rien à espérer».

La mère a également affirmé que, bien que son fils ait signé un contrat déclarant qu’il gagnerait 8 £ de l’heure, la succursale a envoyé une nouvelle version qui a réduit son salaire à 6,45 £ seulement.

Elle a ajouté: « Heureusement, Thomas avait une photo du contrat original indiquant qu’il était à 8 £ de l’heure.

«J’ai réussi à récupérer environ 50 £ de ce que Tom [earned]. Ils ont maintenant dit qu’ils avaient gardé son emploi, mais je n’ai eu aucune autre correspondance de leur part.

« Ils se sont retournés et ont dit qu’ils ne le viraient pas maintenant, ils le rétractaient. Il est toujours dans leurs livres. »

Thomas se remet d’une lésion cérébrale axonale diffuse, qui survient lorsque le cerveau se déplace rapidement à l’intérieur du crâne, bien que ses lésions cérébrales « ne puissent pas être réparées ».

En plus d’accepter ses blessures, il a été contraint de suspendre ses cours universitaires, après quoi il espérait faire partie de la Royal Artillery.

Julie a déclaré: «Il est encore assez mal et il sera classé comme un adulte vulnérable maintenant.

« Il ne pourra pas travailler pendant un an et ne pourra pas du tout conduire sa moto » à cause de la bosse à la tête. «

Nina Arnott, porte-parole de Domino’s, a déclaré: «Nous étions très inquiets d’apprendre ces allégations, et nous sommes reconnaissants à Mme Mabbitt d’avoir soulevé cette question pendant une période difficile pour Thomas et sa famille.

«Nous avons transmis nos sincères excuses à Thomas et Mme Mabbitt et les assurons que nous enquêtons pleinement sur cette affaire avec le franchisé qui gère notre magasin Radlett.

« Nous aimerions offrir un soutien supplémentaire alors que Thomas poursuit sa reprise et peut confirmer que son poste reste ouvert selon les termes du contrat d’origine. »

L’uniforme de Thomas est vu endommagé après l’accident de la route Crédit: Kennedy News