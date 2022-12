Dominique Lapierre, écrivain et journaliste français, décède à 91 ans

La ministre française de la Culture, Rima Abdul Malak, a salué Lapierre en tant qu’auteur et journaliste dont les voyages à travers le monde – du Mexique à l’Inde, de New York à Jérusalem – ont fait de lui un “témoin oculaire du XXe siècle” et ont enrichi ses romans de faits.

Deux de ses autres livres – « Freedom at Midnight » et « Five Past Midnight in Bhopal : The Epic Story of the World’s Deadliest Industrial Disaster » se déroulent également en Inde. Lapierre a reçu le Padma Bhushan , la troisième plus haute distinction civile indienne, en 2008.