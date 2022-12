Dominique Lapierre, auteur français de récits historiques, décède à 91 ans

Dominique Lapierre, un auteur français globe-trotter qui a utilisé des histoires intimes de luttes et de triomphes pour des récits historiques à succès tels que la libération de la capitale française en 1944 dans « Paris brûle-t-il ? et une catastrophe de fuite chimique en 1984 en Inde avec “Five Past Midnight in Bhopal”, décédé le 4 décembre à 91 ans. Son épouse, Dominique Conchon-Lapierre, a confirmé le décès de M. Lapierre dans une interview au journal Var Matin sur la Côte d’Azur. Ils vivaient depuis des décennies à Ramatuelle, en France, sur la côte méditerranéenne. Aucune cause n’a été donnée.

Ses livres, mêlant journalisme et reconstitutions historiques, se sont vendus à plus de 50 millions d’exemplaires dans le monde. Ils ont valu à M. Lapierre une renommée particulière en Inde pour ses représentations complexes de la vie dans les bidonvilles dans “City of Joy” (1985) ainsi que pour son récit de la catastrophe de Bhopal, qui a fait plus de 15 000 morts et laissé 500 000 personnes frappées de graves ou problèmes de santé chroniques.

Il se considérait comme un historien doué pour la narration journalistique vivante. « L’histoire est-elle un morceau de gâteau froid que personne ne peut digérer », a déclaré M. Lapierre à India Today, « ou l’histoire est-elle une reconstitution de ce qui s’est réellement passé avec toutes les émotions, les odeurs, les couleurs, les impressions des événements ?

Il connaît des débuts littéraires précoces, avec la publication en 1950 de « Un dollar les mille kilomètres », récit d’un voyage aux États-Unis. Après un passage dans l’armée française, il décroche un emploi au magazine Paris Match, où il couvre la guerre de Corée, puis est rédacteur spécialisé et rédacteur en chef basé à Paris.

Le travail de M. Lapierre était fortement imprégné de l’instinct d’un correspondant pour la narration : des histoires personnelles richement rapportées et un souci du détail – comme la façon dont l’auteur Ernest Hemingway s’est installé à Paris après son arrivée avec les forces américaines en 1944. Hemingway a rapidement pris le commandement du bar. au “chèvrefeuille-couvert” Hôtel du Grand Veneur, écrit M. Lapierre dans « Paris brûle-t-il ? (1964) avec le co-auteur Larry Collins, dans leur récit de l’occupation nazie de Paris et de la poussée alliée dans la ville.

“Dans le bar, [Hemingway] avait installé une caisse de grenades à main, une carabine, une bouteille du meilleur cognac du propriétaire reconnaissant et une carte routière Michelin d’avant-guerre », ont écrit M. Lapierre et Collins dans le livre, qui a été transformé en un film vedette de 1966 par le cinéaste français René Clément.

Mais M. Lapierre a souvent dit qu’il préférait les reportages sur le terrain plutôt que de regarder en arrière en tant qu’historien. Dans son livre de 1991 sur la crise du sida, « Au-delà de l’amour », M. Lapierre a passé des mois auprès de personnes atteintes de la maladie et a suivi des scientifiques et des équipes de santé.

Pour “Five Past Midnight in Bhopal”, écrit avec Javier Moro et publié pour la première fois en français en 1997, M. Lapierre a passé trois ans à observer la vie des familles vivant près de l’usine Union Carbide, où une fuite de décembre 1984 d’un gaz hautement toxique a utilisé pour les pesticides, l’isocyanate de méthyle, est devenu l’une des catastrophes industrielles les plus meurtrières au monde.

Le livre, sorti en anglais en 2001, n’explore la catastrophe chimique qu’au dernier chapitre. Les histoires des bidonvilles sont déjà poignantes dans leur désespoir. “Le résultat se lit comme un thriller, bien que dont l’issue terrifiante soit connue dès le départ”, a écrit la journaliste Birte Twisselmann dans un essai pour la revue médicale BMJ.

Les sujets de M. Lapierre allaient très loin – explorant l’histoire de l’Afrique du Sud vers l’apartheid dans « Un arc-en-ciel dans la nuit » (2008) jusqu’au conflit israélo-palestinien dans « Ô Jérusalem ! (1971) avec Collins comme co-auteur. Ses intérêts professionnels et personnels, cependant, étaient plus étroitement liés à l’Inde. “Une histoire d’amour”, a-t-il un jour qualifié ses liens avec le pays.

M. Lapierre et son épouse ont financé des initiatives humanitaires, notamment des foyers pour les personnes atteintes de la lèpre et des cliniques dans la région du Bengale occidental en Inde et autour de Bhopal.

Son livre de 1975 “Freedom at Midnight” (avec Collins comme co-auteur) a revisité la partition de 1947 du sous-continent après la domination britannique. Un autre travail majeur est venu de près de trois ans de vie pendant divers tronçons à Anand Nagar, ou «la ville de la joie», un bidonville grouillant au cœur de Kolkata (alors largement connu sous le nom de Calcutta).

“The City of Joy” (1985) raconte de manière vivante la pauvreté écrasante et les difficultés sans fin dans un bidonville dont le nom incongru a été inventé par des fabricants de jute cherchant à attirer des travailleurs. Pourtant, M. Lapierre a également trouvé l’inspiration dans la générosité au milieu de la misère, comme les familles qui accueillent des orphelins ou s’occupent de personnes atteintes de tuberculose, de dysenterie et d’autres maladies.

La correspondante du Washington Post alors basée à New Delhi, Elizabeth Bumiller, écrivait à l’époque que M. Lapierre “romance parfois à l’excès la lutte des pauvres” et a peut-être pris de larges libertés dans les commentaires traduits. « Il est certainement inhabituel d’entendre quelqu’un qui achète du sang aux pauvres de Calcutta s’exclamer : « Sacré maquereau ! ” elle a écrit.

Mais Bumiller a également donné à M. Lapierre des notes élevées pour son humanité et son empathie.

« ‘La Cité de la Joie’ regorge de vérités fondamentales », a-t-elle écrit. “Certains de ses moments peuvent rester avec un lecteur pour toujours. Qui peut oublier le tireur de pousse-pousse mourant vendant ses os à un homme qui gagne de l’argent en exportant des squelettes, ou les pauvres de Calcutta lavant le corps d’un ami et pleurant pendant la cérémonie de crémation au bord de la rivière ? »

M. Lapierre s’est engagé à aider les groupes d’aide à Kolkata avec la moitié de ses redevances sur le livre, qui a été transformé en un film de 1992 mettant en vedette Patrick Swayze. M. Lapierre a déclaré qu’il portait une clochette utilisée par un tireur de pousse-pousse pour lui rappeler le bidonville – mais après plusieurs semaines à dormir sur un sol en terre battue dans la maison d’un prêtre polonais, il a déclaré qu’il s’enregistrerait dans un hôtel cinq étoiles. .

“Trois jours de bains moussants”, a-t-il déclaré à l’Associated Press en 1985, “et un avant-goût de scotch”.

Dominique Lapierre est né le 30 juillet 1931 à Châtelaillon-Plage, en France, dans le golfe de Gascogne, dans une famille qui a éveillé son intérêt pour les voyages et l’écriture. Sa mère était journaliste et son père était un diplomate français qui a amené M. Lapierre à la Nouvelle-Orléans à l’adolescence lors d’un poste de consul général.

En Louisiane, M. Lapierre a fréquenté l’école et a développé un amour pour les voitures et la route ouverte. Plus tard, il a fait de l’auto-stop et a voyagé à travers les États-Unis – des aventures qu’il a incorporées dans son premier livre à l’âge de 19 ans.

M. Lapierre a obtenu son diplôme en 1952 du Lafayette College à Easton, en Pennsylvanie, et a acheté une Chrysler décapotable de 1937 pour 30 $. Lui et sa première femme, Aliette Spitzer, ont fait un voyage de noces sur la route, conduisant la voiture au Mexique puis à Los Angeles, où ils ont gagné 300 $ lors d’un jeu télévisé alors qu’ils étaient presque à court d’argent.

M. Lapierre a vendu la Chrysler, et ils ont réservé un passage sur un bateau vers le Japon, et ont finalement traversé l’Asie et le Moyen-Orient. Les voyages ont été transformés en son deuxième livre, “Lune de miel autour du monde”, publié pour la première fois en français en 1953 et en anglais en 1957.

M. Lapierre a été enrôlé dans l’armée française, servant d’interprète auprès des forces alliées en Belgique. Là, il a rencontré Collins, un caporal américain, qui a pris un emploi à l’agence de presse United Press à Paris après sa libération. M. Lapierre était avec Paris Match. Ils ont décidé de s’essayer à quelque chose de plus grand – un livre sur la libération de Paris.

Son succès commercial les a conduits au projet suivant, « Ô Jérusalem ! sur la naissance de l’État d’Israël, qui a été adapté dans un film de 2006. En 1980, ils ont collaboré à un roman, “The Fifth Horseman”, sur un terroriste libyen complotant pour faire exploser une bombe à hydrogène à New York. (Collins est décédé en 2005.)

M. Lapierre a épousé Conchon-Lapierre en 1980. Outre son épouse, les survivants comptent une fille, Alexandra, issue de son premier mariage. Des informations complètes sur les survivants n’étaient pas immédiatement disponibles.

M. Lapierre a dit un jour que sa curiosité était si grande qu’il aurait besoin de « 10 incarnations » de la vie pour explorer pleinement le monde.