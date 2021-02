Dominique Fishback a donné son cœur à «  Judas et le Messie noir  »

Dans une conversation par chat vidéo la semaine dernière, Fishback a cité avec enthousiasme certaines des romances pop-culturelles dignes d’un évanouissement dans lesquelles elle a grandi, comme celles de «New Girl», «The Notebook» et «Gossip Girl». Mais en ce qui concerne le lien entre Hampton et Johnson, Fishback s’est assuré de le garder réel: «Ce n’est pas parce qu’ils sont des révolutionnaires et des gens puissants sur scène que dans leur vie privée, quand il s’agit de tomber amoureux, ils va tout savoir.

Pour Fishback, le projet est parfaitement adapté. «Je joue un rôle romantique depuis très longtemps», a-t-elle déclaré, «mais je peux aussi honorer l’héritage du président Fred et du Black Panther Party.» Le film s’est également inspiré de ses compétences en tant qu’écrivain et poète: dans une scène cruciale, une enceinte Johnson récite un poème à Hampton que Fishback a écrit elle-même.

Pourtant, c’est le lien timide et approfondi de Hampton avec l’activiste Deborah Johnson – qui passe maintenant par Akua Njeri – qui donne au film son cœur et son âme. Crédit Dominique Fishback pour cela: l’actrice de 29 ans, qui est apparue dans la mini-série HBO «Show Me a Hero» ainsi que dans le film Netflix « Puissance du projet, »Est tendre et émouvante comme Johnson, offrant une performance d’évasion qui prouve qu’elle peut plus que se défendre dans un casting de poids lourds de haut niveau.

Vous ne vous attendez peut-être pas à une romance de « Judas et le Messie noir », Car il est vendu comme le tragique affrontement de deux hommes: Fred Hampton (Daniel Kaluuya), le jeune et charismatique président de l’Illinois Black Panther Party, et Bill O’Neal (Lakeith Stanfield), l’informateur du FBI dont la trahison de Hampton entraînerait le meurtre du chef par les autorités.

Parlez-moi de votre première rencontre avec Roi Shaka, qui a dirigé «Judas et le Messie noir».

Il a écrit le personnage pour moi après m’avoir vu [play a young mother] dans « Show Me a Hero », qui a été l’une de mes premières choses. C’était donc agréable de me sentir non seulement vu en termes de travail que j’avais déjà fait, mais aussi en ce qu’il croyait que je pouvais faire. Et aussi, j’écrivais ma propre histoire d’amour de Roméo et Juliette sur le Black Panther Party appelée «Gwendolyn and Seiko», donc le fait qu’il puisse me connecter avec une histoire d’amour et le Black Panther Party sans jamais m’avoir rencontré, ou même en sachant sur quoi je travaillais personnellement – cela ressemblait à un alignement.

J’ai lu le script et je lui ai envoyé un e-mail sur toutes les choses que j’aime. Et puis j’ai dit: « J’ai deux autres pensées, mais je ne veux pas dépasser, alors faites-moi savoir si vous voulez les entendre. » Et il a dit: «Vous la jouerez, vous ne pouvez pas dépasser. Donnez-moi vos notes.

Et quelles étaient ces notes?

La première est que l’une des premières choses qu’elle dit au président Fred est: «Aimez-vous la poésie?» Mais ensuite, nous n’entendons jamais un poème, et les Panthers étaient et sont des gens très poétiques, alors j’ai pensé que nous avions raté une occasion. Et il a dit: «Je pense que vous avez raison. Voulez-vous essayer ce poème? Alors maintenant, le poème qu’elle lit au président Fred est un poème que je dois écrire.

Quand il a dit cela, je me suis dit: «Très bien, Dom. Que penserais-je de mon enfant si j’étais mère? Oh, le président Fred a ces fossettes; l’enfant aura-t-il ses fossettes? Daniel a cette étincelle dans les yeux; l’enfant aura-t-il son scintillement? Quelles sont les dichotomies? De quoi ai-je affaire dans ce monde? »